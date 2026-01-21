Рейтинг@Mail.ru
Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных - РИА Новости, 21.01.2026
14:35 21.01.2026
Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных
Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных - РИА Новости, 21.01.2026
Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных
Похолодание начнется в столичном регионе в четверг и достигнет пика в воскресенье, к выходным температура может опуститься до минус 28 градусов, сообщила РИА... РИА Новости, 21.01.2026
общество, москва, татьяна позднякова, новый год
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Новый год
Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных

РИА Новости: в Москве на выходных температура опустится до -28 градусов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрохожие в защитных масках на одной из улиц в Москве
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Похолодание начнется в столичном регионе в четверг и достигнет пика в воскресенье, к выходным температура может опуститься до минус 28 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В среду (в Москве - ред.) относительно теплый день, средняя суточная температура воздуха будет выше климатической нормы градуса на два. То, что касается последующих дней: характер погоды будет меняться, атмосферное давление станет расти", - рассказала Позднякова.
Морозы в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В России ударили морозы до минус 50 градусов
25 ноября 2025, 09:38
Синоптик отметила, что в четверг будет облачно, местами выпадет небольшой снег. Температура воздуха будет уже значительно ниже, чем в среду, и опустится в Москве до минус 8 - минус 10 градусов, по области до минус 13. Такое распределение температуры говорит о том, что в четверг температура воздуха будет понижаться, что повлияет на погодные условия в ночь на пятницу.
"В пятницу существенных осадков уже не ожидается. В этот день ночью мороз окрепнет до минус 15 - минус 17 градусов, по области до минус 20. Дневная температура будет тоже довольно низкая: минус 14 - минус 16 градусов в Москве, по региону от 12 до 17 ниже нуля", - подчеркнула Позднякова.
Синоптик добавила, что в выходные дни понижение температуры продолжится, а атмосферное давление будет выше климатической нормы.
"В ночь на субботу в Москве минус 21 - минус 23, по области минус 20 - минус 25 градусов. Дневная температура минус 18 - минус 20, по области минус 15 - минус 20 градусов. Самым холодным днем будет воскресенье, Татьянин день. Температура будет в пределах минус 23 - минус 28 градусов по региону. Дневная температура составит минус 15 - минус 20, что градусов на 12 ниже климатической нормы", - отметила Позднякова.
Девушка делает селфи на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Гидромедцентре рассказали о погоде в Москве в феврале
15 января, 04:39
 
ОбществоМоскваТатьяна ПоздняковаНовый год
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
