https://ria.ru/20260121/pogoda-2069219946.html
Вильфанд рассказал о продолжительности морозов в Москве
Вильфанд рассказал о продолжительности морозов в Москве - РИА Новости, 21.01.2026
Вильфанд рассказал о продолжительности морозов в Москве
Морозы до минус 20 градусов продержатся в Москве до середины следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T08:49:00+03:00
2026-01-21T08:49:00+03:00
2026-01-21T08:49:00+03:00
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148525/48/1485254836_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_abcd00c8049aed57981fb4cf4ea3150f.jpg
https://ria.ru/20260118/moskva-2068643791.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148525/48/1485254836_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_f6be9ca96320832c1f3180782e8ab1e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, погода
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Погода
Вильфанд рассказал о продолжительности морозов в Москве
Вильфанд: морозы до минус 20 градусов продержатся в Москве до конца недели