Вильфанд рассказал о продолжительности морозов в Москве - РИА Новости, 21.01.2026
08:49 21.01.2026
Вильфанд рассказал о продолжительности морозов в Москве
Вильфанд рассказал о продолжительности морозов в Москве - РИА Новости, 21.01.2026
Вильфанд рассказал о продолжительности морозов в Москве
Морозы до минус 20 градусов продержатся в Москве до середины следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, погода
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Погода
Вильфанд рассказал о продолжительности морозов в Москве

Вильфанд: морозы до минус 20 градусов продержатся в Москве до конца недели

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМорозы в Москве
Морозы в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Морозы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Морозы до минус 20 градусов продержатся в Москве до середины следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ранее он сообщал агентству, что в эти выходные ночные температуры опустятся до минус 20-25 градусов, а дневные температуры установятся в диапазоне минус 15-20 градусов.
"Ответить так четко и ясно, это довольно сложно... Но, по предварительным расчетам, уже в среду (28 января - ред.) температура будет повышаться, потому что давление будет падать", - сказал агентству Вильфанд.
Научный руководитель Гидрометцентра пояснил, что текущая температура в минус 20 градусов объясняется выхолаживанием на облачном небе, а также объекцией холодных воздушных масс в Восток.
Люди в морозный день на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Москве ожидаются морозы до минус 33 градусов
18 января, 19:38
 
