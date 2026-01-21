Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области поезд врезался в машину, выехавшую на переезд - РИА Новости, 21.01.2026
17:11 21.01.2026
В Самарской области поезд врезался в машину, выехавшую на переезд
В Самарской области поезд врезался в машину, выехавшую на переезд
происшествия
самарская область
куйбышевская железная дорога
самарская область
происшествия, самарская область, куйбышевская железная дорога
Происшествия, Самарская область, Куйбышевская железная дорога
Автомобиль ДПС. Архивное фото
САМАРА, 21 янв - РИА Новости. Поезд врезался в легковой автомобиль, выехавший на железнодорожный переезд в Самарской области - предварительно, никто не пострадал, сообщила Куйбышевская железная дорога в своем Telegram-канале.
По данным Куйбышевской железной дороги, инцидент произошел в 15.44 на железнодорожном переезде между станциями "Жигулевское Море" и "Химзаводская". Водитель легкового автомобиля выехал на переезд перед приближающейся "Ласточкой" №7119 сообщением СамараТольятти.
"‌Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.‌ По предварительной информации, в результате ДТП пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.
"Ласточка" продолжила движение с отставанием от графика на 11 минут.‎ Происшествие не повлияло на движение других поездов.
ПроисшествияСамарская областьКуйбышевская железная дорога
 
 
