В Самарской области поезд врезался в машину, выехавшую на переезд
В Самарской области поезд врезался в машину, выехавшую на переезд - РИА Новости, 21.01.2026
В Самарской области поезд врезался в машину, выехавшую на переезд
Поезд врезался в легковой автомобиль, выехавший на железнодорожный переезд в Самарской области - предварительно, никто не пострадал, сообщила Куйбышевская... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T17:11:00+03:00
2026-01-21T17:11:00+03:00
2026-01-21T17:11:00+03:00
В Самарской области поезд врезался в машину, выехавшую на переезд
В Самарской области поезд врезался в легковушку, выехавшую на ж/д переезд