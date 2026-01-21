https://ria.ru/20260121/poezd-2069197523.html
В Каталонии подтвердили гибель человека при аварии с поездом
В Каталонии подтвердили гибель человека при аварии с поездом - РИА Новости, 21.01.2026
В Каталонии подтвердили гибель человека при аварии с поездом
Служба гражданской обороны испанского автономного сообщества Каталония подтвердила гибель одного человека при аварии с поездом, по данным местных медиков, 37... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T02:35:00+03:00
2026-01-21T02:35:00+03:00
2026-01-21T09:45:00+03:00
в мире
каталония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069227939_0:139:2240:1399_1920x0_80_0_0_f5355df7ed680116c3c96919f476dc6f.jpg
https://ria.ru/20260121/poezd-2069196045.html
каталония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069227939_249:0:2240:1493_1920x0_80_0_0_d1b531a95ad2840b71edc8c8032aabc9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, каталония
В Каталонии подтвердили гибель человека при аварии с поездом
Власти Каталонии подтвердили гибель человека при аварии с поездом
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Служба гражданской обороны испанского автономного сообщества Каталония подтвердила гибель одного человека при аварии с поездом, по данным местных медиков, 37 человек пострадали.
"Авария, муниципалитет Желида: подтверждена гибель одного человека; система скорой помощи информирует, что оказала помощь 37 пострадавшим: пятеро в тяжелом состоянии; шестеро в менее тяжелом состоянии; 26 в легкой степени", - сообщает служба гражданской обороны.
Ранее власти региона сообщили, что пассажирский поезд столкнулся с подпорной стеной, упавшей на железнодорожные пути, между городами Желида и Сан-Садурни-д'Анойя, по меньшей мере 15 человек пострадали. Телеканал RTVE со ссылкой на полицию сообщал, что погиб машинист.