© AP Photo / Joan Mateu Parra Экстренные службы на месте аварии с поездом в Желиде, Испания

В Каталонии подтвердили гибель человека при аварии с поездом

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Служба гражданской обороны испанского автономного сообщества Каталония подтвердила гибель одного человека при аварии с поездом, по данным местных медиков, 37 человек пострадали.

"Авария, муниципалитет Желида: подтверждена гибель одного человека; система скорой помощи информирует, что оказала помощь 37 пострадавшим: пятеро в тяжелом состоянии; шестеро в менее тяжелом состоянии; 26 в легкой степени", - сообщает служба гражданской обороны.