В Каталонии подтвердили гибель человека при аварии с поездом
02:35 21.01.2026 (обновлено: 09:45 21.01.2026)
В Каталонии подтвердили гибель человека при аварии с поездом
Служба гражданской обороны испанского автономного сообщества Каталония подтвердила гибель одного человека при аварии с поездом, по данным местных медиков, 37
2026
В Каталонии подтвердили гибель человека при аварии с поездом

© AP Photo / Joan Mateu ParraЭкстренные службы на месте аварии с поездом в Желиде, Испания
Экстренные службы на месте аварии с поездом в Желиде, Испания - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Joan Mateu Parra
Экстренные службы на месте аварии с поездом в Желиде, Испания
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Служба гражданской обороны испанского автономного сообщества Каталония подтвердила гибель одного человека при аварии с поездом, по данным местных медиков, 37 человек пострадали.
"Авария, муниципалитет Желида: подтверждена гибель одного человека; система скорой помощи информирует, что оказала помощь 37 пострадавшим: пятеро в тяжелом состоянии; шестеро в менее тяжелом состоянии; 26 в легкой степени", - сообщает служба гражданской обороны.
Ранее власти региона сообщили, что пассажирский поезд столкнулся с подпорной стеной, упавшей на железнодорожные пути, между городами Желида и Сан-Садурни-д'Анойя, по меньшей мере 15 человек пострадали. Телеканал RTVE со ссылкой на полицию сообщал, что погиб машинист.
