В Польше сошел с рельсов поезд - РИА Новости, 21.01.2026
01:50 21.01.2026 (обновлено: 06:10 21.01.2026)
В Польше сошел с рельсов поезд
В Польше сошел с рельсов поезд
Поезд сошел с рельсов в Польше, пострадавших нет, сообщил министр инфраструктуры республики Дариуш Климчак. РИА Новости, 21.01.2026
В Польше сошел с рельсов поезд

Министр Климчак: на линии Варшава — Краков сошел с рельсов поезд

© AP Photo / Matthias SchraderАвтомобиль польской полиции
Автомобиль польской полиции - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Matthias Schrader
Автомобиль польской полиции. Архивное фото
ВАРШАВА, 21 янв – РИА Новости. Поезд сошел с рельсов в Польше, пострадавших нет, сообщил министр инфраструктуры республики Дариуш Климчак.
"Согласно информации, предоставленной PKP (Польские железные дороги) на участке Мехов — Сломники (железнодорожная линия Варшава-Краков) сошел с рельсов поезд компании Polregio", — написал Климчак на платформе Х.
По его данным, в поезде находилось около 20 пассажиров, никто из них не пострадал.
В связи с аварией маршруты поездов дальнего следования изменены, вместо части поездов организуют автобусное сообщение.
О расследовании причин уведомили соответствующие службы.
