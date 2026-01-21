https://ria.ru/20260121/poezd-2069196045.html
В Польше сошел с рельсов поезд
Поезд сошел с рельсов в Польше, пострадавших нет, сообщил министр инфраструктуры республики Дариуш Климчак. РИА Новости, 21.01.2026
ВАРШАВА, 21 янв – РИА Новости. Поезд сошел с рельсов в Польше, пострадавших нет, сообщил министр инфраструктуры республики Дариуш Климчак.
"Согласно информации, предоставленной PKP (Польские железные дороги) на участке Мехов — Сломники (железнодорожная линия Варшава-Краков) сошел с рельсов поезд компании Polregio", — написал Климчак на платформе Х.
По его данным, в поезде находилось около 20 пассажиров, никто из них не пострадал.
В связи с аварией маршруты поездов дальнего следования изменены, вместо части поездов организуют автобусное сообщение.
О расследовании причин уведомили соответствующие службы.