При аварии с поездом в Каталонии пострадали по меньшей мере 15 человек
00:54 21.01.2026 (обновлено: 09:37 21.01.2026)
При аварии с поездом в Каталонии пострадали по меньшей мере 15 человек
Пассажирский поезд столкнулся с подпорной стеной, упавшей на железнодорожные пути, между городами Желида и Сан-Садурни-д"Анойя в испанском автономном сообществе
в мире
каталония
каталония
в мире, каталония
В мире, Каталония
При аварии с поездом в Каталонии пострадали по меньшей мере 15 человек

При столкновении поезда со стеной в Каталонии пострадали 15 человек

© Getty Images / Anadolu / Lorena Sopena LopezЭкстренные службы на месте схода с рельсов пригородного поезда в результате обрушения подпорной стены на железнодорожные пути в Желиде, Испания
Экстренные службы на месте схода с рельсов пригородного поезда в результате обрушения подпорной стены на железнодорожные пути в Желиде, Испания - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Getty Images / Anadolu / Lorena Sopena Lopez
Экстренные службы на месте схода с рельсов пригородного поезда в результате обрушения подпорной стены на железнодорожные пути в Желиде, Испания
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пассажирский поезд столкнулся с подпорной стеной, упавшей на железнодорожные пути, между городами Желида и Сан-Садурни-д"Анойя в испанском автономном сообществе Каталония, по меньшей мере 15 человек пострадали, сообщают власти региона.
"Предварительная информация, Желида. В результате аварии с поездом система неотложной медицинской помощи оказывает помощь по меньшей мере 15 людям", - сообщает система неотложной медпомощи женералитета Каталонии на своей странице в соцсети X.
Как сообщила служба каталонской гражданской обороны на своей странице в X, подпорная стена обрушилась на пути, в результате чего произошла авария.
Место столкновения скоростных поездов в Испании. 19 января 2026 - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Министр транспорта Испании допустил рост числа жертв ЧП с поездами
© 2026 МИА «Россия сегодня»
