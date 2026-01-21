https://ria.ru/20260121/poezd-2069190672.html
При аварии с поездом в Каталонии пострадали по меньшей мере 15 человек
Пассажирский поезд столкнулся с подпорной стеной, упавшей на железнодорожные пути, между городами Желида и Сан-Садурни-д"Анойя в испанском автономном сообществе
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пассажирский поезд столкнулся с подпорной стеной, упавшей на железнодорожные пути, между городами Желида и Сан-Садурни-д"Анойя в испанском автономном сообществе Каталония, по меньшей мере 15 человек пострадали, сообщают власти региона.
"Предварительная информация, Желида. В результате аварии с поездом система неотложной медицинской помощи оказывает помощь по меньшей мере 15 людям", - сообщает система неотложной медпомощи женералитета Каталонии
на своей странице в соцсети X.
Как сообщила служба каталонской гражданской обороны на своей странице в X, подпорная стена обрушилась на пути, в результате чего произошла авария.