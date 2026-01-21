Тату на теле из Босфора совпадают с имевшимися у Свечникова, сообщила мать

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Татуировки на теле, найденном в Босфоре, схожи с теми, что были у пропавшего пловца Николая Свечникова, рассказала РИА Новости его мать Галина.

"По татуировкам, нам говорят, что да <…> (это он. — Прим. ред.) на 80 процентов", — сказала она.

Накануне морская полиция извлекла из воды тело неизвестного мужчины в гидрокостюме. Это произошло в районе Куручешме — недалеко от точки, где в августе финишировали участники заплыва через Босфор . Сегодня в Стамбул прилетят родители российского пловца для опознания тела и ДНК-теста.

Кандидат в мастера спорта, 29-летний Николай Свечников 24 августа участвовал в межконтинентальном заплыве в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов. Активные поиски Свечникова прекратились в конце октября.