Тату на теле из Босфора совпадают с имевшимися у Свечникова, сообщила мать
Тату на теле из Босфора совпадают с имевшимися у Свечникова, сообщила мать
Тату на теле из Босфора совпадают с имевшимися у Свечникова, сообщила мать
Татуировки на теле, найденном в Босфоре, схожи с теми, что были у пропавшего пловца Николая Свечникова, рассказала РИА Новости его мать Галина. РИА Новости, 21.01.2026
Тату на теле из Босфора совпадают с имевшимися у Свечникова, сообщила мать
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Татуировки на теле, найденном в Босфоре, схожи с теми, что были у пропавшего пловца Николая Свечникова, рассказала РИА Новости его мать Галина.
"По татуировкам, нам говорят, что да <…> (это он. — Прим. ред.) на 80 процентов", — сказала она.
Накануне морская полиция извлекла из воды тело неизвестного мужчины в гидрокостюме. Это произошло в районе Куручешме — недалеко от точки, где в августе финишировали участники заплыва через Босфор
. Сегодня в Стамбул
прилетят родители российского пловца для опознания тела и ДНК-теста.
Кандидат в мастера спорта, 29-летний Николай Свечников
24 августа участвовал в межконтинентальном заплыве в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов. Активные поиски Свечникова прекратились в конце октября.
Как сообщал адвокат Альперен Чакмак, семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу с требованием возбудить уголовное дело против организаторов заплыва.