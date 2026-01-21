Рейтинг@Mail.ru
Тату на теле из Босфора совпадают с имевшимися у Свечникова, сообщила мать - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:14 21.01.2026 (обновлено: 12:49 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/plovets-2069240890.html
Тату на теле из Босфора совпадают с имевшимися у Свечникова, сообщила мать
Тату на теле из Босфора совпадают с имевшимися у Свечникова, сообщила мать - РИА Новости, 21.01.2026
Тату на теле из Босфора совпадают с имевшимися у Свечникова, сообщила мать
Татуировки на теле, найденном в Босфоре, схожи с теми, что были у пропавшего пловца Николая Свечникова, рассказала РИА Новости его мать Галина. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T10:14:00+03:00
2026-01-21T12:49:00+03:00
в мире
босфор
стамбул
николай свечников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443824_0:20:1080:628_1920x0_80_0_0_f0002093f7cbeae55b7e02eb40d5a212.png
https://ria.ru/20260120/plovets-2069090888.html
босфор
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443824_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_5c52560444962534c93ed3c8992c1d48.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, босфор, стамбул, николай свечников
В мире, Босфор, Стамбул, Николай Свечников
Тату на теле из Босфора совпадают с имевшимися у Свечникова, сообщила мать

РИА Новости: тату на теле из Босфора совпадают с имевшимися у Свечникова

© Фото : соцсети Николая СвечниковаНиколай Свечников
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : соцсети Николая Свечникова
Николай Свечников. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Татуировки на теле, найденном в Босфоре, схожи с теми, что были у пропавшего пловца Николая Свечникова, рассказала РИА Новости его мать Галина.
"По татуировкам, нам говорят, что да <…> (это он. — Прим. ред.) на 80 процентов", — сказала она.
Накануне морская полиция извлекла из воды тело неизвестного мужчины в гидрокостюме. Это произошло в районе Куручешме — недалеко от точки, где в августе финишировали участники заплыва через Босфор. Сегодня в Стамбул прилетят родители российского пловца для опознания тела и ДНК-теста.
Кандидат в мастера спорта, 29-летний Николай Свечников 24 августа участвовал в межконтинентальном заплыве в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов. Активные поиски Свечникова прекратились в конце октября.
Как сообщал адвокат Альперен Чакмак, семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу с требованием возбудить уголовное дело против организаторов заплыва.
Найденное в Босфоре тело, которое может принадлежать российскому пловцу Свечникову - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Появились кадры с телом, которое может принадлежать российскому пловцу
Вчера, 16:48
 
В миреБосфорСтамбулНиколай Свечников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала