Пленный рассказал об издевательствах над мобилизованными в ВСУ
21.01.2026
Пленный рассказал об издевательствах над мобилизованными в ВСУ
Мобилизованных в ВСУ выводили под дулами автоматов в туалет, чтобы те не сбежали из лагеря подготовки, рассказал пленный солдат из 60-й бригады Олег Машталер. РИА Новости, 21.01.2026
