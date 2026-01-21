Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
19:12 21.01.2026
Пленный рассказал об издевательствах над мобилизованными в ВСУ
Пленный рассказал об издевательствах над мобилизованными в ВСУ
Мобилизованных в ВСУ выводили под дулами автоматов в туалет, чтобы те не сбежали из лагеря подготовки, рассказал пленный солдат из 60-й бригады Олег Машталер. РИА Новости, 21.01.2026
черниговская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, Вооруженные силы Украины, Украина
Пленный рассказал об издевательствах над мобилизованными в ВСУ

Мобилизованных в ВСУ выводили в туалет под дулами автоматов, чтобы не сбежали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Мобилизованных в ВСУ выводили под дулами автоматов в туалет, чтобы те не сбежали из лагеря подготовки, рассказал пленный солдат из 60-й бригады Олег Машталер.
"Подготовку мы проходили в Десне (поселок в Черниговской области – ред.). В туалет выводили под дулами автоматов, чтобы не сбежали", - вспоминает пленный.
Подготовку в Десне Машталер оценил, как "тупое занятие для школьников". Пленный рассказал, что сотрудники военкомата "поймали" его, когда он вышел за хлебом. Машталер сдался в плен на краснолиманском направлении СВО.
Украинский военнослужащий Николай Тимченко, взятый в плен у Красноармейска. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Пленный солдат ВСУ рассказал о мобилизации инвалидов на Украине
10 ноября 2025, 08:24
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерниговская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
