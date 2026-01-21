Пленный рассказал об издевательствах над мобилизованными в ВСУ

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Мобилизованных в ВСУ выводили под дулами автоматов в туалет, чтобы те не сбежали из лагеря подготовки, рассказал пленный солдат из 60-й бригады Олег Машталер.

Подготовку в Десне Машталер оценил, как "тупое занятие для школьников". Пленный рассказал, что сотрудники военкомата "поймали" его, когда он вышел за хлебом. Машталер сдался в плен на краснолиманском направлении СВО.