Молдавский олигарх Плахотнюк останется под арестом еще на 30 суток
15:33 21.01.2026
Молдавский олигарх Плахотнюк останется под арестом еще на 30 суток
Бывший лидер молдавской Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк, обвиняемый в Молдавии в незаконном выводе 1 миллиарда долларов из банков республики, РИА Новости, 21.01.2026
Молдавский олигарх Плахотнюк останется под арестом еще на 30 суток

© Sputnik / Мирослав РотарьВладимир Плахотнюк
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Владимир Плахотнюк. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 янв - РИА Новости. Бывший лидер молдавской Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк, обвиняемый в Молдавии в незаконном выводе 1 миллиарда долларов из банков республики, останется под арестом еще на 30 суток - до 22 февраля, решение огласил судья Сергей Стратан.
Олигарх был экстрадирован из Греции в Молдавию 25 сентября 2025 года, после чего его в наручниках и под конвоем доставили в кишиневский СИЗО №13. Суд поместил бывшего лидера Демократической партии под арест на тридцать суток. Первое заседание по делу прошло 26 сентября, затем состоялось ещё несколько слушаний, Плахотнюк отказался в них участвовать, пока не изучит все материалы дела. Срок содержания под стражей ему был продлён вплоть до 23 января.
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Молдавия будет платить долг за вывод миллиарда долларов из банков 15 лет
15 января, 14:40
"Суд постановил полностью удовлетворить запрос Аникоррупционной прокуратуры в отношении обвиняемого Плахотнюка Владимира Георгиевича. Продлить срок предварительного арест Плахотнюка Владимира Георгиевича на 30 суток, начиная с 23 января вплоть до 22 февраля", - зачитал решение Стратан.
В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Одним из обвиняемых по этому делу и стал Пахотнюк.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Додон призвал молдавскую оппозицию объединиться для смены власти
19 декабря 2025, 10:56
 
