Молдавский олигарх Плахотнюк останется под арестом еще на 30 суток

КИШИНЕВ, 21 янв - РИА Новости. Бывший лидер молдавской Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк, обвиняемый в Молдавии в незаконном выводе 1 миллиарда долларов из банков республики, останется под арестом еще на 30 суток - до 22 февраля, решение огласил судья Сергей Стратан.