"Петрович" вошел в топ-3 работодателей России в сфере непродуктовой розницы

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Согласно исследованию hh.ru, СТД "Петрович" вошел в тройку лучших работодателей России в сфере непродуктовой розницы по итогам 2025 года, сообщает пресс-служба строительного дома.

Компания заняла третье место во всероссийском отраслевом Рейтинге, а также стала лидером в Санкт-Петербурге.

Одним из ключевых факторов роста стала активная экспансия в регионы. В 2025 году "Петрович" открыл более двухсот новых рабочих мест в Екатеринбурге — в связи с запуском нового строительного торгового центра (48 тысяч квадратных метров) в городе. В результате за год общее количество сотрудников компании во всех 15 городах присутствия достигло практически 9 тысяч человек.

"На протяжении всех лет существования компании мы убеждены: главная ценность — это люди. Мы ищем в команду тех, кто разделяет наши ценности — быть другом, быть на шаг впереди, быть готовым. Сегодня в "Петровиче" работают тысячи специалистов в офисе, контакт-центре, ИТ, B2B и, конечно, в наших строительных торговых центрах. Мы всегда рады принимать в команду новых коллег, вместе строя будущее отрасли", ― цитирует пресс-служба директора по персоналу СТД "Петрович" Светлану Тимофееву.