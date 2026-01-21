Рейтинг@Mail.ru
"Петрович" вошел в топ-3 работодателей России в сфере непродуктовой розницы
21.01.2026
"Петрович" вошел в топ-3 работодателей России в сфере непродуктовой розницы
Согласно исследованию hh.ru, СТД "Петрович" вошел в тройку лучших работодателей России в сфере непродуктовой розницы по итогам 2025 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.01.2026
2026
Новости
headhunter, работодатель, кадры, рынок труда, общество, работа
HeadHunter, работодатель, Кадры, Рынок труда, Общество, Работа
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Согласно исследованию hh.ru, СТД "Петрович" вошел в тройку лучших работодателей России в сфере непродуктовой розницы по итогам 2025 года, сообщает пресс-служба строительного дома.
Компания заняла третье место во всероссийском отраслевом Рейтинге, а также стала лидером в Санкт-Петербурге.
Одним из ключевых факторов роста стала активная экспансия в регионы. В 2025 году "Петрович" открыл более двухсот новых рабочих мест в Екатеринбурге — в связи с запуском нового строительного торгового центра (48 тысяч квадратных метров) в городе. В результате за год общее количество сотрудников компании во всех 15 городах присутствия достигло практически 9 тысяч человек.
"На протяжении всех лет существования компании мы убеждены: главная ценность — это люди. Мы ищем в команду тех, кто разделяет наши ценности — быть другом, быть на шаг впереди, быть готовым. Сегодня в "Петровиче" работают тысячи специалистов в офисе, контакт-центре, ИТ, B2B и, конечно, в наших строительных торговых центрах. Мы всегда рады принимать в команду новых коллег, вместе строя будущее отрасли", ― цитирует пресс-служба директора по персоналу СТД "Петрович" Светлану Тимофееву.
В Рейтинг лучших работодателей отрасли "Петрович" попадает ежегодно. Сотрудники компании отмечают насыщенную корпоративную культуру, комфортные рабочие условия в офисах и СТЦ, широкие возможности для обучения, а также соблюдение работодателем всех социальных гарантий ― своевременную оплату труда и больничных, предоставление добровольного медицинского страхования.
Рейтинг работодателей hh.ru 2025
Вчера, 08:30
