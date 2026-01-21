https://ria.ru/20260121/petrovich-2069376623.html
"Петрович" вошел в топ-3 работодателей России в сфере непродуктовой розницы
"Петрович" вошел в топ-3 работодателей России в сфере непродуктовой розницы - РИА Новости, 21.01.2026
"Петрович" вошел в топ-3 работодателей России в сфере непродуктовой розницы
Согласно исследованию hh.ru, СТД "Петрович" вошел в тройку лучших работодателей России в сфере непродуктовой розницы по итогам 2025 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T18:04:00+03:00
2026-01-21T18:04:00+03:00
2026-01-21T18:04:00+03:00
headhunter
работодатель
кадры
рынок труда
общество
работа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069374653_0:201:2560:1641_1920x0_80_0_0_463dd5757bcb1efd1628a571f6a29718.jpg
https://ria.ru/20260121/rating_hh2025-2068258520.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069374653_0:0:2276:1707_1920x0_80_0_0_e4ce3219ffcb7eabd88d35d7a2c43b17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
headhunter, работодатель, кадры, рынок труда, общество, работа
HeadHunter, работодатель, Кадры, Рынок труда, Общество, Работа
"Петрович" вошел в топ-3 работодателей России в сфере непродуктовой розницы
СТД "Петрович" попал в топ-3 работодателей России в сфере непродуктовой розницы
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Согласно исследованию hh.ru, СТД "Петрович" вошел в тройку лучших работодателей России в сфере непродуктовой розницы по итогам 2025 года, сообщает пресс-служба строительного дома.
Компания заняла третье место во всероссийском отраслевом Рейтинге, а также стала лидером в Санкт-Петербурге.
Одним из ключевых факторов роста стала активная экспансия в регионы. В 2025 году "Петрович" открыл более двухсот новых рабочих мест в Екатеринбурге — в связи с запуском нового строительного торгового центра (48 тысяч квадратных метров) в городе. В результате за год общее количество сотрудников компании во всех 15 городах присутствия достигло практически 9 тысяч человек.
"На протяжении всех лет существования компании мы убеждены: главная ценность — это люди. Мы ищем в команду тех, кто разделяет наши ценности — быть другом, быть на шаг впереди, быть готовым. Сегодня в "Петровиче" работают тысячи специалистов в офисе, контакт-центре, ИТ, B2B и, конечно, в наших строительных торговых центрах. Мы всегда рады принимать в команду новых коллег, вместе строя будущее отрасли", ― цитирует пресс-служба директора по персоналу СТД "Петрович" Светлану Тимофееву.
В Рейтинг лучших работодателей отрасли "Петрович" попадает ежегодно. Сотрудники компании отмечают насыщенную корпоративную культуру, комфортные рабочие условия в офисах и СТЦ, широкие возможности для обучения, а также соблюдение работодателем всех социальных гарантий ― своевременную оплату труда и больничных, предоставление добровольного медицинского страхования.