Рейтинг@Mail.ru
Госдума сама определяет режим освещения работы депутатов, заявил Песков - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/peskov-2069357855.html
Госдума сама определяет режим освещения работы депутатов, заявил Песков
Госдума сама определяет режим освещения работы депутатов, заявил Песков - РИА Новости, 21.01.2026
Госдума сама определяет режим освещения работы депутатов, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал прерогативой Госдумы определение режима работы журналистов на парламентских заседаниях. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T16:50:00+03:00
2026-01-21T16:50:00+03:00
в мире
россия
дмитрий песков
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:209:2788:1777_1920x0_80_0_0_db779602b33aea04230c6fc1ba30b75f.jpg
https://ria.ru/20260121/biznes-2069303198.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8682897e3f33a34b672869e671e2ec65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, дмитрий песков, вячеслав володин, госдума рф
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума сама определяет режим освещения работы депутатов, заявил Песков

Песков: Госдума самостоятельно определяет режим освещения работы депутатов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал прерогативой Госдумы определение режима работы журналистов на парламентских заседаниях.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин упрекнул фотожурналистов, что они якобы пытаются что-то подсмотреть и показать депутатов в плохом виде. По сообщениям СМИ, со среды в Госдуме фотографам средств массовой информации запретили снимать пленарные заседания. Их перестали пускать на балкон в зале, откуда они раньше могли вести съемку. Продолжить работу там смогли только операторы.
"Дума сама определяет режим освещения работы депутатов. Это её прерогатива", – сказал Песков журналисту издания Life.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Песков заявил о системной проблеме для малого бизнеса
Вчера, 13:39
 
В миреРоссияДмитрий ПесковВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала