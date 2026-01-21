https://ria.ru/20260121/peskov-2069357855.html
Госдума сама определяет режим освещения работы депутатов, заявил Песков
Госдума сама определяет режим освещения работы депутатов, заявил Песков - РИА Новости, 21.01.2026
Госдума сама определяет режим освещения работы депутатов, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал прерогативой Госдумы определение режима работы журналистов на парламентских заседаниях. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T16:50:00+03:00
2026-01-21T16:50:00+03:00
2026-01-21T16:50:00+03:00
в мире
россия
дмитрий песков
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:209:2788:1777_1920x0_80_0_0_db779602b33aea04230c6fc1ba30b75f.jpg
https://ria.ru/20260121/biznes-2069303198.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8682897e3f33a34b672869e671e2ec65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дмитрий песков, вячеслав володин, госдума рф
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума сама определяет режим освещения работы депутатов, заявил Песков
Песков: Госдума самостоятельно определяет режим освещения работы депутатов