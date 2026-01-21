Трамп еще может разъяснить слова о секретном оружии, считает Песков

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В Кремле ожидают разъяснений по поводу того, что имел в виду президент США Дональд Трамп, говоря о секретном американском оружии, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В данном случае еще предстоит, наверное, услышать разъяснения относительно того, что имеет в виду президент Соединенных Штатов", — сказал он. ​