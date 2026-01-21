Рейтинг@Mail.ru
Трамп еще может разъяснить слова о секретном оружии, считает Песков - РИА Новости, 21.01.2026
14:24 21.01.2026 (обновлено: 14:55 21.01.2026)
Трамп еще может разъяснить слова о секретном оружии, считает Песков
Трамп еще может разъяснить слова о секретном оружии, считает Песков
В Кремле ожидают разъяснений по поводу того, что имел в виду президент США Дональд Трамп, говоря о секретном американском оружии, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 21.01.2026
в мире, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Трамп еще может разъяснить слова о секретном оружии, считает Песков

Песков прокомментировал заявление Трампа о секретном оружии США

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В Кремле ожидают разъяснений по поводу того, что имел в виду президент США Дональд Трамп, говоря о секретном американском оружии, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"В данном случае еще предстоит, наверное, услышать разъяснения относительно того, что имеет в виду президент Соединенных Штатов", — сказал он. ​
"Рвало кровью": США применили сверхсекретное оружие для захвата Мадуро
13 января, 14:12
"Рвало кровью": США применили сверхсекретное оружие для захвата Мадуро
13 января, 14:12
Песков отметил, что в России есть соответствующие службы, которые занимаются сбором и анализом подобной информации.
Минувшей ночью Трамп заявили в интервью телеканалу News Nation, что у США есть оружие, о котором никто не знает. Так он прокомментировал утверждения о том, что во время похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро американский спецназ якобы применял звуковое оружие.
На прошлой неделе в соцсетях появилось интервью одного из охранников Мадуро, по словам которого против них запустили нечто похожее на очень мощную звуковую волну, из-за чего казалось, что голова взрывается изнутри. У всех пошла кровь, у некоторых была кровавая рвота, люди упали на землю и не могли встать. На этот пост сослалась пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, настоятельно рекомендовавшая его прочитать.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
США получили оружие, которое может вызывать "гаванский синдром", пишут СМИ
13 января, 11:57
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
