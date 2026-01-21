Трамп еще может разъяснить слова о секретном оружии, считает Песков

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В Кремле ожидают разъяснений по поводу того, что имел в виду президент США Дональд Трамп, говоря о секретном американском оружии, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"В данном случае еще предстоит, наверное, услышать разъяснения относительно того, что имеет в виду президент Соединенных Штатов", — сказал он.
Минувшей ночью Трамп заявили в интервью телеканалу News Nation, что у США есть оружие, о котором никто не знает. Так он прокомментировал утверждения о том, что во время похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро американский спецназ якобы применял звуковое оружие.
На прошлой неделе в соцсетях появилось интервью одного из охранников Мадуро, по словам которого против них запустили нечто похожее на очень мощную звуковую волну, из-за чего казалось, что голова взрывается изнутри. У всех пошла кровь, у некоторых была кровавая рвота, люди упали на землю и не могли встать. На этот пост сослалась пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, настоятельно рекомендовавшая его прочитать.