В Кремле подтвердили встречу Путина с Уиткоффом в четверг - РИА Новости, 21.01.2026
14:06 21.01.2026 (обновлено: 14:09 21.01.2026)
В Кремле подтвердили встречу Путина с Уиткоффом в четверг
В Кремле подтвердили встречу Путина с Уиткоффом в четверг
В Кремле подтвердили встречу Путина с Уиткоффом в четверг

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа запланирована на четверг, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Уиткофф заявил, что он и зять американского лидера Джаред Кушнер вылетят в четверг в Москву, где планируют встретиться с Путиным.
"Да, действительно, такие контакты на завтра есть в графике президента" - сообщил Песков РБК.
Уиткофф о встрече с Дмитриевым - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым
