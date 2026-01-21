https://ria.ru/20260121/peskov-2069306509.html
В Кремле подтвердили встречу Путина с Уиткоффом в четверг
В Кремле подтвердили встречу Путина с Уиткоффом в четверг - РИА Новости, 21.01.2026
В Кремле подтвердили встречу Путина с Уиткоффом в четверг
Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа запланирована на четверг, сообщил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T14:06:00+03:00
2026-01-21T14:06:00+03:00
2026-01-21T14:09:00+03:00
сша
россия
владимир путин
стив уиткофф
москва
рбк (медиагруппа)
дмитрий песков
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013421368_0:17:2771:1576_1920x0_80_0_0_406a80cb15d0816ec43be9d1917f4e10.jpg
https://ria.ru/20260120/ssha-2069163479.html
сша
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013421368_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_025aa616f43db960ca9ebf4361066af2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, владимир путин, стив уиткофф, москва, рбк (медиагруппа), дмитрий песков, мирный план сша по украине, в мире
США, Россия, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Москва, РБК (медиагруппа), Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине, В мире
В Кремле подтвердили встречу Путина с Уиткоффом в четверг
Песков подтвердил встречу Путина с Уиткоффом в четверг