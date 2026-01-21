Рейтинг@Mail.ru
13:22 21.01.2026
Песков не стал раскрывать детали встречи Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером
россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, сша, стив уиткофф, давос, дмитрий песков
Россия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, США, Стив Уиткофф, Давос, Дмитрий Песков
© РИА Новости / Екатерина Иванова | Перейти в медиабанкРабочий визит спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева в Давос
Рабочий визит спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева в Давос. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал раскрывать подробности встречи главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером.
"Нет, я не мог бы", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов раскрыть подробности этой встречи.
Он пояснил, что встреча была непубличной, все вопросы по теме украинского урегулирования обсуждаются в закрытом режиме.
Ранее в Давосе состоялась встреча Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером. И российский, и американский представители высоко оценили результаты встречи. Так, Дмитриев заявил журналистам, что встречи России и США походят в конструктивном ключе, а Уиткофф назвал переговоры "очень позитивными".
РоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийСШАСтив УиткоффДавосДмитрий Песков
 
 
