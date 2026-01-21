https://ria.ru/20260121/peskov-2069293548.html
Песков не стал раскрывать детали встречи Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал раскрывать подробности встречи главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T13:22:00+03:00
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
сша
стив уиткофф
давос
дмитрий песков
2026
Песков не стал раскрывать детали встречи Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером
