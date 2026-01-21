Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о контакте подмосковных властей с пекарней "Машенька" - РИА Новости, 21.01.2026
13:12 21.01.2026 (обновлено: 13:48 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/peskov-2069291796.html
Песков рассказал о контакте подмосковных властей с пекарней "Машенька"
2026-01-21T13:12:00+03:00
2026-01-21T13:48:00+03:00
2026
Новости
ru-RU
Песков рассказал о контакте подмосковных властей с пекарней "Машенька"

Песков: власти Подмосковья в контакте с пекарней "Машенька"

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Подмосковные власти в контакте с пекарней "Машенька", владелец которой обращался на прямую линию президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Люберецкая пекарня "Машенька" появилась в программе "Итоги года" с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря. В ходе прямой линии владелец пекарни Денис Максимов задал вопрос президенту о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса. Во вторник Максимов рассказал РИА Новости, что планирует закрыть бизнес уже в мае этого года из-за того, что в налоговой системе для предпринимателей ничего не поменялось и его бизнес остается нерентабельным.
"Я знаю, что с предприятием "Машенька" подмосковная власть в контакте. Конкретно по этому случаю контакты есть", - сказал Песков журналистам.
