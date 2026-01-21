Песков рассказал о контакте подмосковных властей с пекарней "Машенька"

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Подмосковные власти в контакте с пекарней "Машенька", владелец которой обращался на прямую линию президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Люберецкая пекарня "Машенька" появилась в программе "Итоги года" с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря. В ходе прямой линии владелец пекарни Денис Максимов задал вопрос президенту о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса. Во вторник Максимов рассказал РИА Новости, что планирует закрыть бизнес уже в мае этого года из-за того, что в налоговой системе для предпринимателей ничего не поменялось и его бизнес остается нерентабельным.
"Я знаю, что с предприятием "Машенька" подмосковная власть в контакте. Конкретно по этому случаю контакты есть", - сказал Песков журналистам.
