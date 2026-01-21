Рейтинг@Mail.ru
Трамп еще может разъяснить слова о секретном оружии, считает Песков - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 21.01.2026 (обновлено: 13:16 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/peskov-2069291226.html
Трамп еще может разъяснить слова о секретном оружии, считает Песков
Трамп еще может разъяснить слова о секретном оружии, считает Песков - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп еще может разъяснить слова о секретном оружии, считает Песков
Предстоит услышать разъяснения о том, что имел в виду глава США Дональд Трамп, говоря об американском оружии, о котором никто не знает, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T13:09:00+03:00
2026-01-21T13:16:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069250516_0:5:3072:1733_1920x0_80_0_0_853a6d879b9517c8a082bc16cb20c1a6.jpg
https://ria.ru/20260121/rossiya-2069277075.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069250516_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b8182cda370db2eecf77da6be5fbb776.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Трамп еще может разъяснить слова о секретном оружии, считает Песков

Песков: предстоит услышать, что имел в виду Трамп, говоря о секретном оружии

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Предстоит услышать разъяснения о том, что имел в виду глава США Дональд Трамп, говоря об американском оружии, о котором никто не знает, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В данном случае еще предстоит, наверное, услышать разъяснения относительно того, что имеет в виду президент Соединенных Штатов", - сказал Песков журналистам. ​
Ранее Трамп в интервью телеканалу News Nation заявил, что у США есть оружие, о котором никто не знает.
Москва - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
На Западе сделали громкое заявление о России из-за плана Трампа
12:15
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала