Песков прокомментировал слова Трампа об американском секретном оружии
Песков прокомментировал слова Трампа об американском секретном оружии - РИА Новости, 21.01.2026
Песков прокомментировал слова Трампа об американском секретном оружии
Россия обладает службами, которые собирают и анализируют информацию, они выполняют свою работу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T13:08:00+03:00
2026-01-21T13:08:00+03:00
2026-01-21T13:13:00+03:00
сша
россия
в мире
дмитрий песков
дональд трамп
сша
россия
Новости
ru-RU
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия обладает службами, которые собирают и анализируют информацию, они выполняют свою работу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о неизвестном оружии США.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу News Nation заявил, что у Америки есть оружие, о котором никто не знает.
"У нас, вы знаете, есть соответствующие службы, в задачах которых есть сбор информации на этот счет и анализ этой информации. Они выполняют свою работу", - сказал Песков журналистам.