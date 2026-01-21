Песков прокомментировал слова Трампа об американском секретном оружии

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия обладает службами, которые собирают и анализируют информацию, они выполняют свою работу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о неизвестном оружии США.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу News Nation заявил, что у Америки есть оружие, о котором никто не знает.

"У нас, вы знаете, есть соответствующие службы, в задачах которых есть сбор информации на этот счет и анализ этой информации. Они выполняют свою работу", - сказал Песков журналистам.