Вопросы по Украине обсуждаются в закрытом режиме, заявил Песков
Вопросы по Украине обсуждаются в закрытом режиме, заявил Песков - РИА Новости, 21.01.2026
Вопросы по Украине обсуждаются в закрытом режиме, заявил Песков
Вопросы, касающиеся украинского урегулирования, обсуждаются в закрытом режиме, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T13:07:00+03:00
2026-01-21T13:07:00+03:00
2026-01-21T13:11:00+03:00
украина
дмитрий песков
кирилл дмитриев
давос
россия
украина
давос
россия
Новости
ru-RU
Вопросы по Украине обсуждаются в закрытом режиме, заявил Песков
