Путин в среду может провести совещание с Совбезом, сообщил Песков

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин в среду может встретиться с постоянными членами Совета безопасности, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

« "Ближе к вечеру мы не исключаем, что президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза, это оперативное совещание, по теме этого мероприятия будем вас информировать", — рассказал он.

Представитель Кремля пояснил, что второе подобное мероприятие за неделю не означает что-то экстраординарное, совещания проходят по решению президента.

В понедельник Путин обсудил с Совбезом актуальные вопросы безопасности и многополярного мира.

Сегодня президент проведет первое в году совещание с правительством. На нем затронут вопросы с прямой линии, в том числе поддержку малого бизнеса.