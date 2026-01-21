https://ria.ru/20260121/peskov-2069290395.html
Путин в среду может провести совещание с Совбезом, сообщил Песков
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
правительство рф
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин в среду может встретиться с постоянными членами Совета безопасности, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Ближе к вечеру мы не исключаем, что президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза, это оперативное совещание, по теме этого мероприятия будем вас информировать", — рассказал он.
Представитель Кремля пояснил, что второе подобное мероприятие за неделю не означает что-то экстраординарное, совещания проходят по решению президента.
В понедельник Путин обсудил с Совбезом актуальные вопросы безопасности и многополярного мира.
Сегодня президент проведет первое в году совещание с правительством. На нем затронут вопросы с прямой линии, в том числе поддержку малого бизнеса.
Песков добавил, что Путин держит некоторые темы, поднятые во время "Итогов года", на личном контроле.