Путин в среду может провести совещание с Совбезом, сообщил Песков
13:06 21.01.2026 (обновлено: 13:58 21.01.2026)
Путин в среду может провести совещание с Совбезом, сообщил Песков
Путин в среду может провести совещание с Совбезом, сообщил Песков
Путин в среду может провести совещание с Совбезом, сообщил Песков
Президент Владимир Путин в среду может встретиться с постоянными членами Совета безопасности, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.01.2026
Путин в среду может провести совещание с Совбезом, сообщил Песков

Песков: Путин в среду может провести совещание с постоянными членами Совбеза

Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - 21.01.2026
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин в среду может встретиться с постоянными членами Совета безопасности, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«
"Ближе к вечеру мы не исключаем, что президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза, это оперативное совещание, по теме этого мероприятия будем вас информировать", — рассказал он.
Путин в Кремле принимает верительные грамоты у иностранных послов - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Путин рассказал о ключевых целях внешней политики России
15 января, 16:22
Представитель Кремля пояснил, что второе подобное мероприятие за неделю не означает что-то экстраординарное, совещания проходят по решению президента.

В понедельник Путин обсудил с Совбезом актуальные вопросы безопасности и многополярного мира.

Сегодня президент проведет первое в году совещание с правительством. На нем затронут вопросы с прямой линии, в том числе поддержку малого бизнеса.
Песков добавил, что Путин держит некоторые темы, поднятые во время "Итогов года", на личном контроле.
Владимир Путин - 21.01.2026
Путин постоянно контактирует с лидерами партий, сообщил Песков
07:46
07:46
 
Политика Россия Дмитрий Песков Владимир Путин Правительство РФ
 
 
