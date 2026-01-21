Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае завели дело на глав фирм из-за проблем с теплом в морозы
16:26 21.01.2026
В Пермском крае завели дело на глав фирм из-за проблем с теплом в морозы
В Пермском крае завели дело на глав фирм из-за проблем с теплом в морозы - РИА Новости, 21.01.2026
В Пермском крае завели дело на глав фирм из-за проблем с теплом в морозы
Следователи возбудили дело в отношении руководства теплоснабжающей организации пермского Красновишерска, где в домах зимой наблюдались проблемы с подачей тепла, РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T16:26:00+03:00
2026-01-21T16:26:00+03:00
В Пермском крае завели дело на глав фирм из-за проблем с теплом в морозы

В пермском округе СК завел дело на глав фирм из-за проблем с теплом в морозы

Сотрудники следственного комитета. Архивное фото
ПЕРМЬ, 21 янв - РИА Новости. Следователи возбудили дело в отношении руководства теплоснабжающей организации пермского Красновишерска, где в домах зимой наблюдались проблемы с подачей тепла, сообщило СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, с декабря в Красновишерском округе основные отопительные котлы, обеспечивавшие подачу тепла в здания, стали работать с перебоями. Это привело к значительному снижению температуры в домах и учреждениях. В помещениях оказалось холоднее на 7-10 градусов, чем предусмотрено нормативами. При этом с декабря в Красновишерске наблюдались морозы.
"Возбуждено дело в отношении руководства ООО по факту ненадлежащей организации работы системы теплоснабжения жилых домов и социальных учреждений Красновишерска, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что сейчас теплоснабжение объектов в Красновишерске переведено на резервный котел. Запуск установленного нового оборудования пока невозможен из-за сохраняющихся низких температур.
Ранее краевое ГУМЧС предупредило о надвигающихся на регион морозах: до конца недели может похолодать до -40...-42 градусов.
Красновишерск находится на севере Пермского края, в 300 километрах от Перми. В городе проживают примерно 14 тысяч человек.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
