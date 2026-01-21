Рейтинг@Mail.ru
В Пентагоне недовольны возможностью Трампа захватить Гренландию, пишет NYT - РИА Новости, 21.01.2026
12:30 21.01.2026
В Пентагоне недовольны возможностью Трампа захватить Гренландию, пишет NYT
в мире
гренландия
сша
германия
дональд трамп
министерство обороны сша
нато
В Пентагоне недовольны возможностью Трампа захватить Гренландию, пишет NYT

NYT: в Пентагоне недовольны возможностью Трампа силой захватить Гренландию

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Чиновники в американском министерстве войны недовольны тем, что президент США Дональд Трамп сохраняет возможность силовой операции по захвату Гренландии, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
"Чиновники и старшие офицеры Пентагона в частном порядке выражают тревогу и раздражение по поводу того, что Трамп продолжает рассматривать возможность применения военной силы для захвата Гренландии", - говорится в статье.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Гренландия отправила в нокаут Зеленского
08:00
Ряд европейских стран-партнеров по НАТО направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии. После угроз Трампа ввести в феврале пошлины из-за Гренландии несколько стран, в том числе ФРГ и Нидерланды, сообщили о завершении миссии на острове и возвращении своих военных.
Ранее американский президент не стал прямо отвечать на вопрос, насколько далеко он готов зайти в вопросе получения Штатами Гренландии, но анонсировал много встреч по вопросу острова во время его поездки в Швейцарию, которые, как он думает, пройдут очень хорошо.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Медведев рассказал, как будет действовать ЕС в отношении Гренландии
10:28
 
