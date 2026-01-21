Рейтинг@Mail.ru
00:20 21.01.2026 (обновлено: 12:15 21.01.2026)
СМИ: Пентагон хочет сократить участие США в ряде консультативных групп НАТО
СМИ: Пентагон хочет сократить участие США в ряде консультативных групп НАТО
СМИ: Пентагон хочет сократить участие США в ряде консультативных групп НАТО

WP узнала о решении Пентагона сократить участие США в 30 структурах НАТО

Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Военное министерство США планирует сократить участие Соединенных Штатов в ряде консультативных групп НАТО, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
По информации издания, предстоящий шаг затронет около 200 военнослужащих и главным образом приведёт к снижению участия США в 30 центрах передового опыта альянса, которые занимаются подготовкой сил НАТО по ключевым аспектам ведения боевых действий.
Вместо одномоментного вывода Пентагон намерен просто не заменять персонал по мере окончания срока действия их назначений. При этом участие США в деятельности центров полностью не прекращается.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп оценил прошлые действия НАТО
