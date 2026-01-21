https://ria.ru/20260121/pentagon-2069187644.html
СМИ: Пентагон хочет сократить участие США в ряде консультативных групп НАТО
СМИ: Пентагон хочет сократить участие США в ряде консультативных групп НАТО
Военное министерство США планирует сократить участие Соединенных Штатов в ряде консультативных групп НАТО, сообщает газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 21.01.2026
СМИ: Пентагон хочет сократить участие США в ряде консультативных групп НАТО
WP узнала о решении Пентагона сократить участие США в 30 структурах НАТО