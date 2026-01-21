Владелец пекарни "Машенька" пока не успел послушать предложения Решетникова

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов рассказал РИА Новости, что еще не успел послушать предложения главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова по сокращению издержек в работе пекарни, озвученные на совещании с президентом Владимиром Путиным и членами правительства.

"Нет, к сожалению… Только мельком я увидел какую-то сухую выжимку в статье. Хочу посмотреть, послушать. Но то, что прочитал, меня немножечко обнадеживает, потому что президент встал на нашу сторону и просит правительство подготовить какой-то комплекс мер для поддержки предпринимателей, чтобы нам помочь из этой ситуации как-то выйти", - ответил Максимов на вопрос, успел ли он посмотреть совещание Путина с членами правительства.

В среду Решетников рассказал на совещании, что владелец пекарни "Машенька" для снижения издержек может воспользоваться освобождением от уплаты НДС при условии выплаты заработной платы на уровне средней по отрасли, в том числе за прошлый год. А также получить льготную ставку по страховым взносам 15%, так как общепит относится к приоритетной отрасли экономики предложения.

Кроме того, предприниматель может сменить свой ОКВЭД (вид деятельности) и получить льготу по тарифу страховых взносов на уровне 7,6%, как производственное предприятие, так как основа его деятельности – пищевое производство. При этом глава Минэкономразвития подчеркнул, что доходы по обрабатывающему ОКВЭД должны превышать 70% всех доходов. Решетников добавил, что Максимов может получить льготу по ставке налога на упрощенную систему налогообложения от Московской области