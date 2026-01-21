Рейтинг@Mail.ru
Владелец пекарни "Машенька" пока не успел послушать предложения Решетникова - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:55 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/pekarnya-2069430243.html
Владелец пекарни "Машенька" пока не успел послушать предложения Решетникова
Владелец пекарни "Машенька" пока не успел послушать предложения Решетникова - РИА Новости, 21.01.2026
Владелец пекарни "Машенька" пока не успел послушать предложения Решетникова
Владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов рассказал РИА Новости, что еще не успел послушать предложения главы Минэкономразвития РФ Максима... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T21:55:00+03:00
2026-01-21T21:55:00+03:00
экономика
россия
московская область (подмосковье)
владимир путин
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063667500_0:0:3248:1828_1920x0_80_0_0_1a4bf0565f1e846c9602ef467f76bcbb.jpg
https://ria.ru/20260121/putin-2069417111.html
https://ria.ru/20251220/putin-2063544815.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063667500_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_fe3af8c58c01a76fb74d8ae8b570e32b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, московская область (подмосковье), владимир путин, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Владелец пекарни "Машенька" пока не успел послушать предложения Решетникова

Владелец пекарни "Машенька" Максимов еще не послушал предложения Решетникова

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПекарня "Машенька" в посёлке Красково Московской области
Пекарня Машенька в посёлке Красково Московской области - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Пекарня "Машенька" в посёлке Красково Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов рассказал РИА Новости, что еще не успел послушать предложения главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова по сокращению издержек в работе пекарни, озвученные на совещании с президентом Владимиром Путиным и членами правительства.
"Нет, к сожалению… Только мельком я увидел какую-то сухую выжимку в статье. Хочу посмотреть, послушать. Но то, что прочитал, меня немножечко обнадеживает, потому что президент встал на нашу сторону и просит правительство подготовить какой-то комплекс мер для поддержки предпринимателей, чтобы нам помочь из этой ситуации как-то выйти", - ответил Максимов на вопрос, успел ли он посмотреть совещание Путина с членами правительства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Путин на совещании с правительством вспомнил о пекарне "Машенька"
Вчера, 20:11
В среду Решетников рассказал на совещании, что владелец пекарни "Машенька" для снижения издержек может воспользоваться освобождением от уплаты НДС при условии выплаты заработной платы на уровне средней по отрасли, в том числе за прошлый год. А также получить льготную ставку по страховым взносам 15%, так как общепит относится к приоритетной отрасли экономики предложения.
Кроме того, предприниматель может сменить свой ОКВЭД (вид деятельности) и получить льготу по тарифу страховых взносов на уровне 7,6%, как производственное предприятие, так как основа его деятельности – пищевое производство. При этом глава Минэкономразвития подчеркнул, что доходы по обрабатывающему ОКВЭД должны превышать 70% всех доходов. Решетников добавил, что Максимов может получить льготу по ставке налога на упрощенную систему налогообложения от Московской области.
Люберецкая пекарня "Машенька" появилась в программе "Итоги года" с Путиным 19 декабря 2025 года. В ходе прямой линии Максимов задал вопрос президенту о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса. Во вторник Максимов рассказал РИА Новости, что планирует закрыть бизнес уже в мае из-за того, что в налоговой системе для предпринимателей ничего не поменялось и его бизнес остается нерентабельным.
Президент России Владимир Путин получил выпечку из подмосковной пекарни - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
"Я в шоке". Хозяин пекарни рассказал, что произошло после беседы с Путиным
20 декабря 2025, 17:16
 
ЭкономикаРоссияМосковская область (Подмосковье)Владимир ПутинМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала