Владелец пекарни "Машенька" рассказал о продажах в конце декабря

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов рассказал РИА Новости, что благодаря участию в прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в пекарне в конце декабря были рекордные продажи, ажиотаж не спадал и в первой половине января.
"Во-первых, был просто сумасшедший конец декабря благодаря этой прямой линии, и, повторюсь, самое важное было начало января, первая половина января, она всегда такая - ну, затишье, люди уже устали от отдыха, от еды, от всего остального. А мы стартанули сразу бодро и хорошо, и широко", - рассказал Максимов.
Однако, по его словам, даже большая выручка за это время не решает проблемы, связанные с нерентабельностью бизнеса из-за налоговых изменений.
Люберецкая пекарня "Машенька" появилась на прямой линии р Путина
19 декабря, ее владелец отправил российскому лидеру корзину с выпечкой. От президента Максимов в свою очередь получил в подарок корзину с продуктами и напитками российского производства.
Предприниматель на прямой линии обратился к Путину с вопросом по налоговому законодательству. Президент, отвечая на вопрос, также поинтересовался, вкусные ли в пекарне булочки, и спросил, не угостят ли его "чем-нибудь".