Рейтинг@Mail.ru
Владелец пекарни "Машенька" рассказал о продажах в конце декабря - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:08 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/pekarnya-2069201785.html
Владелец пекарни "Машенька" рассказал о продажах в конце декабря
Владелец пекарни "Машенька" рассказал о продажах в конце декабря - РИА Новости, 21.01.2026
Владелец пекарни "Машенька" рассказал о продажах в конце декабря
Владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов рассказал РИА Новости, что благодаря участию в прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T04:08:00+03:00
2026-01-21T04:08:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063667500_0:0:3248:1828_1920x0_80_0_0_1a4bf0565f1e846c9602ef467f76bcbb.jpg
https://ria.ru/20260120/biznes-2069159530.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063667500_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_fe3af8c58c01a76fb74d8ae8b570e32b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Владелец пекарни "Машенька" рассказал о продажах в конце декабря

РИА Новости: в пекарне "Машенька" были рекордные продажи в конце декабря

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПекарня "Машенька" в посёлке Красково Московской области
Пекарня Машенька в посёлке Красково Московской области - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Пекарня "Машенька" в посёлке Красково Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов рассказал РИА Новости, что благодаря участию в прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в пекарне в конце декабря были рекордные продажи, ажиотаж не спадал и в первой половине января.
"Во-первых, был просто сумасшедший конец декабря благодаря этой прямой линии, и, повторюсь, самое важное было начало января, первая половина января, она всегда такая - ну, затишье, люди уже устали от отдыха, от еды, от всего остального. А мы стартанули сразу бодро и хорошо, и широко", - рассказал Максимов.
Однако, по его словам, даже большая выручка за это время не решает проблемы, связанные с нерентабельностью бизнеса из-за налоговых изменений.
Люберецкая пекарня "Машенька" появилась на прямой линии р Путина 19 декабря, ее владелец отправил российскому лидеру корзину с выпечкой. От президента Максимов в свою очередь получил в подарок корзину с продуктами и напитками российского производства.
Предприниматель на прямой линии обратился к Путину с вопросом по налоговому законодательству. Президент, отвечая на вопрос, также поинтересовался, вкусные ли в пекарне булочки, и спросил, не угостят ли его "чем-нибудь".
Подмосковная пекарня Машенька - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Владелец подмосковной пекарни "Машенька" планирует закрыть бизнес
Вчера, 21:03
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала