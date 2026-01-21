https://ria.ru/20260121/pekarnja-2069341905.html
Пекарня "Машенька" продолжит работу, заявил глава Люберец
Пекарня "Машенька" продолжит работу, заявил глава Люберец
2026-01-21T16:08:00+03:00
люберцы
россия
владимир волков (политик)
владимир путин
люберцы
россия
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости.
Пекарня "Машенька" в подмосковных Люберцах, владелец которой обращался на прямую линию президента РФ Владимира Путина в декабре 2025 года, продолжит работу, ее закрытие не планируется, сообщил
глава городского округа Люберцы Владимир Волков.
Во вторник Максимов рассказал РИА Новости, что планирует закрыть бизнес уже в мае из-за того, что в налоговой системе для предпринимателей ничего не поменялось и его бизнес остается нерентабельным.
"Пекарня "Машенька" продолжит работу и будет развиваться", - написал Волков
в Telegram-канале.
Глава городского округа рассказал, что встретился с собственником пекарни Денисом Максимовым и отметил, что закрытие пекарни не планируется. Кроме того, власти округа заинтересованы в развитии предприятия и хотят, чтобы такие пекарни появились в парках и других микрорайонах города.
"С предпринимателем мы в контакте, сегодня еще раз довели существующие меры поддержки, в том числе компенсацию части затрат на оплату арендных платежей", - добавил Волков.
Люберецкая пекарня "Машенька" появилась в программе "Итоги года" с президентом России Владимиром Путиным
19 декабря 2025 года. В ходе прямой линии Максимов задал вопрос президенту о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса.