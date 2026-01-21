Суд арестовал активы петербургской "Печатни" и ее владельцев

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по ходатайству Генпрокуратуры России наложил арест на активы петербургского ООО "Типография "Печатня", а также нынешнего собственника предприятия Ирины Рудени и бывшего владельца Александра Тимохина, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Наложить арест на все движимое имущество (в том числе на денежные средства, находящиеся на счетах в банках), недвижимое имущество, а также на доли (акции) в уставных капиталах российских и иностранных юридических лиц следующих лиц", - сказано в судебном акте и далее упомянуты Руденя, Тимохин и Людмила Тимохина.

Также арест наложен на денежные средства самого ООО "Типография "Печатня" за исключением необходимых для обеспечения деятельности предприятия платежей.

Обеспечительные меры приняты в деле по иску Генпрокуратуры , в котором она оспаривает продажу белизской компанией Werdelia Holdings Limited типографии Ирине Рудене и просит взыскать в доход государства 100% долей этого предприятия.

Истец просит также взыскать солидарно с Werdelia Holdings Limited, Сергея Кима и Тимохина в доход Российской Федерации 1,1 миллиарда рублей, "полученных в счет оплаты 100 процентов долей уставном капитале… "Типография "Печатня".

В качестве обеспечительных мер суд также запретил Рудене выезд из России , наложил арест еще на ряд активов ответчиков, в том числе недвижимость типографии, и установил ряд запретов органам управления компании.

Федеральной налоговой службе суд запретил вносить изменения в ЕГРЮЛ в отношении реорганизации, ликвидации, изменения состава участников, смены единоличного (коллегиального) исполнительного органа ООО "Типография "Печатня", а Росреестру - вносить изменения в ЕГРН в отношении всех объектов недвижимого имущества, принадлежащих Рудене, Тимохиным и ООО "Типография "Печатня".

По данным системы "БИР-Аналитик", Руденя сейчас единственный собственник ООО "Типография "Печатня".