15:25 21.01.2026
Суд арестовал активы петербургской "Печатни" и ее владельцев
россия, генеральная прокуратура рф, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), снг, происшествия
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), СНГ, Происшествия
© Fotolia / Guy ShapiraРабота типографии
© Fotolia / Guy Shapira
Работа типографии. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по ходатайству Генпрокуратуры России наложил арест на активы петербургского ООО "Типография "Печатня", а также нынешнего собственника предприятия Ирины Рудени и бывшего владельца Александра Тимохина, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Наложить арест на все движимое имущество (в том числе на денежные средства, находящиеся на счетах в банках), недвижимое имущество, а также на доли (акции) в уставных капиталах российских и иностранных юридических лиц следующих лиц", - сказано в судебном акте и далее упомянуты Руденя, Тимохин и Людмила Тимохина.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Омске женщину осудили за кражу 13 миллионов рублей у детей-сирот
Вчера, 14:59
Также арест наложен на денежные средства самого ООО "Типография "Печатня" за исключением необходимых для обеспечения деятельности предприятия платежей.
Обеспечительные меры приняты в деле по иску Генпрокуратуры, в котором она оспаривает продажу белизской компанией Werdelia Holdings Limited типографии Ирине Рудене и просит взыскать в доход государства 100% долей этого предприятия.
Истец просит также взыскать солидарно с Werdelia Holdings Limited, Сергея Кима и Тимохина в доход Российской Федерации 1,1 миллиарда рублей, "полученных в счет оплаты 100 процентов долей уставном капитале… "Типография "Печатня".
В качестве обеспечительных мер суд также запретил Рудене выезд из России, наложил арест еще на ряд активов ответчиков, в том числе недвижимость типографии, и установил ряд запретов органам управления компании.
Федеральной налоговой службе суд запретил вносить изменения в ЕГРЮЛ в отношении реорганизации, ликвидации, изменения состава участников, смены единоличного (коллегиального) исполнительного органа ООО "Типография "Печатня", а Росреестру - вносить изменения в ЕГРН в отношении всех объектов недвижимого имущества, принадлежащих Рудене, Тимохиным и ООО "Типография "Печатня".
По данным системы "БИР-Аналитик", Руденя сейчас единственный собственник ООО "Типография "Печатня".
"Печатня" - лидер печатного рынка России и стран СНГ, в промышленных масштабах реализует полный цикл изготовления картонной упаковки и инструкций, сообщает сайт компании. Кроме того, предприятие выпускает самоклеящиеся этикетки на разных материалах и занимается печатью на блистерной фольге.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Жителя Белгородской области ждет суд по делу о донатах ФБК
Вчера, 13:36
 
РоссияГенеральная прокуратура РФФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)СНГПроисшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
