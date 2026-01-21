Миллионы из ничего. Как россиян заставляют платить за обычные слова

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Захар Андреев. "Душа компании", "ничего" и "люблю свою семью" — использование простых слов и выражений одних разоряет, а другим приносит миллионы. Кто и как наживается на патентном троллинге и можно ли с этим бороться — в материале РИА Новости.

Мемы обошлись дорого

"Все бабы как бабы, а я богиня", "Гуляй, шальная императрица", "И пусть весь мир подождет", "Душа компании", "Мама, спасибо, что ты есть" и даже слово "ничего" — эти и другие слова и фразы принадлежат казанской компании "Подарки оптом". Всего в списке более 300 обозначений. По данным СМИ, на регистрацию торговых марок фирма потратила свыше 12 миллионов рублей.

Для других предпринимателей этот факт нередко становится неприятным сюрпризом. Так, недавно суд удовлетворил иск татарстанцев к орловскому селлеру "Подарки там". Ответчика обязали выплатить 7,9 миллиона рублей за нарушение прав. Истец доказал, что использованные на Wildberries и Ozon изображения — переработка его охраняемых произведений.

Всего компания "Подарки оптом" подала 38 исков на общую сумму 58,5 миллиона рублей. Действует по стандартной схеме: запрашивает через суд у маркетплейсов данные об объемах продаж конкурентов и требует взыскания двукратной стоимости реализованного "контрафакта".

В 2024-м селлеры объединились и потребовали признать действия фирмы "Подарки оптом" недобросовестной конкуренцией. Однако суд по интеллектуальным правам отказал истцам, подтвердив, что казанцы действовали по закону.

Это далеко не единственная фирма в России, которая зарабатывает с помощью судов на интеллектуальном праве. И, по словам экспертов, тренд будет набирать обороты.

Тролли и полутролли

В области патентных споров уже появились свои звезды. Так, житель Уфы Азамат Ибатуллин регулярно попадает в новости, пытаясь взыскать компенсации с известных брендов. В разное время он судился с компаниями МТС, ПИК, Top Gear, "Медиамаркт" и McDonald's.

Как следует из данных сайта Rusprofile , всего Ибатуллин подал иски на 1,3 миллиарда рублей. И хотя большую часть его требований отклонили, доход все равно получился довольно крупный: уфимец выиграл суды на 28 миллионов и частично выиграл — на 85 миллионов. Хватило бы на квартиру, как у Ларисы Долиной

Однако, отмечают эксперты, куда более серьезная угроза для предпринимателей исходит не от специализированных троллей. Рассчитывая на урегулирование в упрощенном порядке, они запрашивают не такие уж большие компенсации — 50-500 тысяч рублей. А вот реальные правообладатели предъявляют иски на крупные суммы: от 500 тысяч до нескольких миллионов.

"Масса конфликтов возникает с так называемыми полутроллями, или просто активными правообладателями, которые, мониторя рынок, увидели одноименную компанию и решили заработать на компенсациях", — говорит Григорий Бусарев, генеральный директор агентства "Артпатент", патентный поверенный России.

Та же компания "Подарки оптом", судя по финансово-хозяйственной деятельности, не "пустышка": выручка — почти миллиард рублей в год, чистая прибыль — порядка 18 миллионов, значительные товарные остатки на сумму около 300 миллионов и кредитная нагрузка — примерно 230 миллионов. Нематериальные активы отражены на балансе в размере около десяти миллионов рублей. Судя по всему, интеллектуальная собственность — только часть бизнес-модели.

Почти миллиард за "любовь к семье"

Самый громкий патентный спор последнего времени — процесс между нижегородским производителем бытовой химии "Синергетик" и индивидуальным предпринимателем Кариной Богуславской. Последняя — дочь основателя казанской компании "Нэфис", экс-депутата Госдумы Ирека Богуславского. Фирма производит, в частности, порошки и средства для мытья посуды AOS, BiMAX, Sorti.

Именно Богуславской принадлежат права на слоган "Я люблю свою семью" — компания отца использовала фразу по лицензии. Товарный знак зарегистрировали еще в 2006-м. То же самое утверждение, только с изображением сердца вместо слова "люблю", поместила на этикетках Synergetic. И продала продукцию с такой надписью на 3,8 миллиарда рублей. Богуславская потребовала компенсации в двукратном размере — на 7,66 миллиарда. Правда, затем снизила требования в десять раз, до 766 миллионов, "с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика".

Суд первой инстанции отклонил иск, сочтя позицию Богуславской "злоупотреблением правом". Однако апелляция встала на ее сторону , удовлетворив требования в полном объеме.

Дело вызвало широкий резонанс. Судя по комментариям в соцсетях, большинство пользователей встали на сторону компании "Синергетик": предлагают поддержать ее рублем и "отменить" Богуславскую и продукцию "Нэфис".

В компании "Синергетик" заявили РИА Новости, что справедливо выиграли суд первой инстанции.

"Уверены в своей позиции и продолжаем считать требования истца злоупотреблением правом, поэтому обжаловали вердикт в кассационном суде", — сказал представитель компании.

В свою очередь, в компании "Нэфис" решение апелляционного суда назвали "законным и справедливым, корреспондируемым со всей судебной практикой".

Там указывают, что ответчик "как минимум с 2018 года был осведомлен о том, что использование обозначения "Я ♥ свою семью" будет правовым нарушением".

"Компания "Синергетик" не менее семи раз пыталась зарегистрировать сходные товарные знаки, но каждый раз Роспатент отказывал в регистрации, ссылаясь на сходство с действующим товарным знаком истца", — говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию РИА Новости.

Негативные же комментарии в соцсетях, по мнению представителей "Нэфис", "могут являться частью кампании, организованной заинтересованным лицом".

Тяжба продолжится в Суде по интеллектуальным правам, который в январе приостановил взыскание средств с нижегородского предприятия.

"Ставки растут"

Отметим, что объектом патентных споров может стать не только слоган, название бренда или продукта, но и, например, шрифт на упаковке. Нередко тролли пытаются заработать на фотографиях . По мнению патентного поверенного Бусарева, такие случаи будут только учащаться: если раньше суд по своему усмотрению мог назначать компенсацию в размере до пяти миллионов рублей, то недавние изменения в Гражданский кодекс подняли планку до десяти миллионов.

"Ставки растут, и это привлекает дополнительных игроков", — отмечает юрист.

Анастасия Кузнецова, основатель компании patenthouse.ru, патентный поверенный России, объяснила, почему патентные тролли так любят регистрировать обычные, общеупотребимые слова.

"Потом легко найти нарушителей. Одно дело, если ваш бренд — вымышленное слово вроде "Бананза", которого нет в словарях. И совсем другое — если вы назвались "Орбитой" или "Вектором". Можно зарегистрировать такое слово по многим классам товаров и услуг, а потом искать тех, кто его уже использует в похожей нише. Они мониторят рынок, видят, что, например, есть компания "Вектор" по продаже строительной техники, а знак в этой нише свободен — регистрируют его и подают в суд".

По словам Бусарева, судебная практика эволюционирует.

"Судьи теперь смотрят не только на приоритет использования, но и оценивают поведение самого истца: является ли он "профессиональным" взыскателем, использует ли знак сам, — поясняет эксперт. — Это влияет и на исход дела, и на размер компенсации. Также суд всегда проверяет, использует ли правообладатель свой знак фактически. Если нет, это серьезно ослабляет его позицию".

Однако, добавляет он, тролли тоже адаптируются: создают видимость добросовестного использования товарного знака через заключение нескольких лицензионных договоров, чтобы "легитимизировать" себя в глазах суда.

"Защитный тотем"

По словам экспертов, единственный выход для бизнеса — повышать правовую культуру в области патентного права.

"Многие предприниматели до конца не понимают, для чего им нужен собственный товарный знак. Это не только инструмент для конкурентной борьбы, но и своего рода "защитный тотем": он подтверждает, что вы действуете в правовом поле и сами ничьи права не нарушаете", — обращает внимание Кузнецова.

Она отмечает: многие работают по принципу "авось" и не хотят нести дополнительные расходы. Так, стоимость одной только государственной пошлины — 35-40 тысяч рублей. "Для бизнеса это не такая уж большая сумма, особенно учитывая риски", — указывает патентный поверенный.

© iStock.com / Oleg Elkov Девушка считает деньги © iStock.com / Oleg Elkov Девушка считает деньги

Предпринимателям, которые уже столкнулись с исками или претензиями, юристы советуют поднимать все доказательства использования бренда до того, как оппонент подал заявку на его регистрацию.

"Это может быть вывеска магазина, название сайта, аккаунта в маркетплейсе. Согласно закону, приоритет имеет коммерческое обозначение, использовавшееся ранее. Такие доказательства часто позволяют полностью избежать выплат. Более того, если суд установит ваш приоритет, это станет основанием для последующего признания товарного знака истца недействительным. То же касается и фирменного наименования юридического лица: если компания была зарегистрирована раньше, это сильнейший аргумент", — говорит Бусырев.

Кузнецова добавляет: явка в суд и активная защита критически важны. Сам по себе факт, что истец известен как тролль, не ведет к автоматическому отказу.

"Если ответчик вообще не явился, а сходство названий налицо, суд, скорее всего, взыщет компенсацию в заявленном размере. Если же ответчик придет и мотивированно заявит об уменьшении компенсации, то суд, скорее всего, снизит ее с миллионов до десяти тысяч рублей и даже меньше, а иногда и вовсе может отказать в иске. Однако выиграть процесс или сократить размер компенсации в отсутствие возражений ответчика невозможно", — убеждена специалист.

Запретить не получится

По мнению экспертов, законодательно запретить патентных троллей не получится — ограничения могут задеть добросовестных правообладателей. Это как раз тот случай, когда спасение утопающих — дело рук самих утопающих, объясняет в разговоре с РИА Новости Ильдар Шайхутдинов, член генсовета "Деловой России", эксперт в сфере капитализации и охраны интеллектуальной собственности и НИОКР.

« "Российским предпринимателям сегодня нужны не запреты и ограничения, а системные знания в сфере интеллектуальной собственности и умения применять закон на практике до того, как спор дойдет до суда", — говорит он.

По его словам, многие бизнесмены до сих пор воспринимают популярные фразы, мемы и общеизвестные выражения как "ничьи", не осознавая, что с момента регистрации они становятся объектами исключительных прав.

"Российское право не запрещает регистрацию большого количества товарных знаков. А объем правовой охраны не связан с субъективной оценкой "этичности" поведения правообладателя. Если обозначение зарегистрировано, а нарушение доказано, суды обязаны защищать право, а не обсуждать целесообразность такой защиты", — констатирует Шайхутдинов.

Эффект охлаждения

Но есть и другая точка зрения, согласно которой действующих норм недостаточно и для борьбы с патентными троллями нужны дополнительные меры. Дело не в этике — от многомиллионных судебных исков есть реальный вред, считает Наталья Золотых, вице-президент "Опоры России", председатель комитета организации по интеллектуальной собственности.

"Патентные тролли создают серьезные проблемы как для крупных компаний, так и для малых, прежде всего технологических. Деятельность троллей не только наносит прямой финансовый ущерб бизнесу, но, что еще опаснее, тормозит инновационное развитие компаний", — рассказала она в комментарии для РИА Новости.

По ее словам, компании, особенно стартапы, начинают бояться выводить новые продукты на рынок, опасаясь исков.

"Это создает "эффект охлаждения" для инновационного климата. Ресурсы перенаправляются с производства и разработки на судебные тяжбы. Добросовестные компании проигрывают тем, кто строит бизнес на злоупотреблении правом, то есть троллям", — продолжает Золотых.