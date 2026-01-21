Председатель ПАСЕ пожаловался пранкерам, что Трамп поддерживает Россию

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Русопулос посетовал в разговоре с пранкерами, что Россия сегодня "пользуется поддержкой" США, и выразил опасения, что для Украины и Европы дела пойдут "гораздо сложнее".