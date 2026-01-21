Рейтинг@Mail.ru
Председатель ПАСЕ пожаловался пранкерам, что Трамп поддерживает Россию - РИА Новости, 21.01.2026
17:33 21.01.2026
Председатель ПАСЕ пожаловался пранкерам, что Трамп поддерживает Россию
Председатель ПАСЕ пожаловался пранкерам, что Трамп поддерживает Россию
Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Русопулос посетовал в разговоре с пранкерами, что Россия сегодня "пользуется поддержкой" США, РИА Новости, 21.01.2026
в мире, россия, украина, сша, сергей лавров, парламентская ассамблея совета европы, нато, совет европы
В мире, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Парламентская ассамблея Совета Европы, НАТО, Совет Европы
Председатель ПАСЕ пожаловался пранкерам, что Трамп поддерживает Россию

Председатель ПАСЕ Русопулос пожаловался пранкерам, что Трамп поддерживает Россию

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Русопулос посетовал в разговоре с пранкерами, что Россия сегодня "пользуется поддержкой" США, и выразил опасения, что для Украины и Европы дела пойдут "гораздо сложнее".
Русополос, бывший греческий госминистр, был избран новым председателем ПАСЕ в январе 2024 года. Российские пранкеры Вован и Лексус поговорили с ним от имени высокопоставленного украинского чиновника.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Передача сделки с Меркосур в Суд ЕС не учитывает геополитику, заявил Мерц
Вчера, 16:39
"Моя главная тревога заключается в том, что теперь они (Россия - ред.) пользуются поддержкой великой державы, которой являются США. А у (президента США Дональда - ред.) Трампа осталось еще три года президентства", - признался Русополос пранкерам.
По мнению председателя ПАСЕ, если Трамп будет "по-прежнему" поддерживать РФ, то "дела пойдут гораздо сложнее не только для Украины, но и для всей Европы".
Парламентарий также усомнился в том, что европейцы в вопросе поддержки Киева смогут заменить американцев, и выразил сожаление по поводу того, что США не поддерживают разморозку для нужд Украины российских активов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия 15 марта 2022 года официально уведомила дипломатической нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп может ответить ЕС на торговую базуку армагеддоном, пишет NYT
Вчера, 10:56
 
В миреРоссияУкраинаСШАСергей ЛавровПарламентская ассамблея Совета ЕвропыНАТОСовет Европы
 
 
