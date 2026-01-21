Председатель ПАСЕ пожаловался пранкерам, что Трамп поддерживает Россию

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Русопулос посетовал в разговоре с пранкерами, что Россия сегодня "пользуется поддержкой" США, и выразил опасения, что для Украины и Европы дела пойдут "гораздо сложнее".
Русополос, бывший греческий госминистр, был избран новым председателем ПАСЕ в январе 2024 года. Российские пранкеры Вован и Лексус поговорили с ним от имени высокопоставленного украинского чиновника.
По мнению председателя ПАСЕ, если Трамп будет "по-прежнему" поддерживать РФ, то "дела пойдут гораздо сложнее не только для Украины, но и для всей Европы".
Парламентарий также усомнился в том, что европейцы в вопросе поддержки Киева смогут заменить американцев, и выразил сожаление по поводу того, что США не поддерживают разморозку для нужд Украины российских активов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия 15 марта 2022 года официально уведомила дипломатической нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.