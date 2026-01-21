Рейтинг@Mail.ru
Парагвай будет членом-основателем Совета мира, заявил глава МИД - РИА Новости, 21.01.2026
06:03 21.01.2026
Парагвай будет членом-основателем Совета мира, заявил глава МИД
Парагвай будет членом-основателем Совета мира, заявил глава МИД
Парагвай будет членом-основателем "Совета мира", но финансовые средства вносить не будет, сообщил глава МИД страны Рубен Рамирес Лескано. РИА Новости, 21.01.2026
В мире, Парагвай, США, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Путин
Парагвай будет членом-основателем Совета мира, заявил глава МИД

Глава МИД Лескано: Парагвай будет членом-основателем Совета мира

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 янв - РИА Новости. Парагвай будет членом-основателем "Совета мира", но финансовые средства вносить не будет, сообщил глава МИД страны Рубен Рамирес Лескано.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президент Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира". Песков при этом подчеркнул, что Москва пока не знает всех деталей инициативы о создании "Совета мира" и рассчитывает получить разъяснения в ходе контактов с США.
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Польши попросили МИД ускорить работу над позицией по "Совету мира"
00:49
"Парагвай будет полноправным членом-основателем... Но не будет делать никаких взносов", - сказал глава МИД.
Парагвай будет способствовать диалогу, чтобы был достигнут прочный мир там, где есть конфликты, добавил Рамирес Лескано.
Его заявление было опубликовано в канале МИД Парагвая в X.
Дым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
СМИ: более десяти стран согласились присоединиться к Совету мира по Газе
Вчера, 23:55
 
В миреПарагвайСШАРоссияДмитрий ПесковДональд ТрампВладимир Путин
 
 
