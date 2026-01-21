https://ria.ru/20260121/paragvay-2069208693.html
Парагвай будет членом-основателем Совета мира, заявил глава МИД
Парагвай будет членом-основателем Совета мира, заявил глава МИД
Парагвай будет членом-основателем Совета мира, заявил глава МИД
Парагвай будет членом-основателем "Совета мира", но финансовые средства вносить не будет, сообщил глава МИД страны Рубен Рамирес Лескано. РИА Новости, 21.01.2026
Парагвай будет членом-основателем Совета мира, заявил глава МИД
Глава МИД Лескано: Парагвай будет членом-основателем Совета мира