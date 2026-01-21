https://ria.ru/20260121/pamfilova-2069275374.html
Памфилова рассказала об интересе международных наблюдателей к выборам
Памфилова рассказала об интересе международных наблюдателей к выборам - РИА Новости, 21.01.2026
Памфилова рассказала об интересе международных наблюдателей к выборам
Наблюдатели из-за рубежа выражают заинтересованность и готовность принять участие в международном наблюдении за голосованием на выборах депутатов... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T12:10:00+03:00
2026-01-21T12:10:00+03:00
2026-01-21T12:10:00+03:00
политика
россия
элла памфилова
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018250857_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_91031e92fc209ad4ef1dd7f93d0d1f94.jpg
https://ria.ru/20260120/rossija-2068941204.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018250857_67:0:1204:853_1920x0_80_0_0_da559dfe541ce7395c969c0b4ea31327.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, элла памфилова, госдума рф
Политика, Россия, Элла Памфилова, Госдума РФ
Памфилова рассказала об интересе международных наблюдателей к выборам
Памфилова рассказала об интересе международных наблюдателей к выборам в ГД
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Наблюдатели из-за рубежа выражают заинтересованность и готовность принять участие в международном наблюдении за голосованием на выборах депутатов Государственной думы России в 2026 году, рассказала РИА Новости председатель ЦИК России Элла Памфилова.
Выборы депутатов Государственной думы пройдут в единый день голосования 20 сентября 2026 года.
"Мы ставим прогресс на службу нашим избирателям - это большая, масштабная, непрерывная работа, которой, кстати, очень интересуются наши зарубежные коллеги. Многих из них мы увидим в России
в качестве международных наблюдателей за выборами депутатов Государственной Думы, поскольку законодательство предусматривает организацию международного наблюдения на федеральных кампаниях. Уже сейчас они выражают заинтересованность и готовность принять в нем участие", - сказала глава ЦИК.
Она также особо подчеркнула, что Центральная избирательная комиссия не допустит никакого вмешательства со стороны иностранных структур в российские выборы.