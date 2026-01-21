Памфилова рассказала об интересе международных наблюдателей к выборам

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Наблюдатели из-за рубежа выражают заинтересованность и готовность принять участие в международном наблюдении за голосованием на выборах депутатов Государственной думы России в 2026 году, рассказала РИА Новости председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Выборы депутатов Государственной думы пройдут в единый день голосования 20 сентября 2026 года.

"Мы ставим прогресс на службу нашим избирателям - это большая, масштабная, непрерывная работа, которой, кстати, очень интересуются наши зарубежные коллеги. Многих из них мы увидим в России в качестве международных наблюдателей за выборами депутатов Государственной Думы, поскольку законодательство предусматривает организацию международного наблюдения на федеральных кампаниях. Уже сейчас они выражают заинтересованность и готовность принять в нем участие", - сказала глава ЦИК.