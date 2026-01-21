Рейтинг@Mail.ru
Памфилова рассказала об интересе международных наблюдателей к выборам - РИА Новости, 21.01.2026
12:10 21.01.2026
Памфилова рассказала об интересе международных наблюдателей к выборам
Памфилова рассказала об интересе международных наблюдателей к выборам
Наблюдатели из-за рубежа выражают заинтересованность и готовность принять участие в международном наблюдении за голосованием на выборах депутатов... РИА Новости, 21.01.2026
россия
политика, россия, элла памфилова, госдума рф
Политика, Россия, Элла Памфилова, Госдума РФ
Памфилова рассказала об интересе международных наблюдателей к выборам

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской ФедерацииПредседатель ЦИК России Элла Памфилова
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской Федерации
Председатель ЦИК России Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Наблюдатели из-за рубежа выражают заинтересованность и готовность принять участие в международном наблюдении за голосованием на выборах депутатов Государственной думы России в 2026 году, рассказала РИА Новости председатель ЦИК России Элла Памфилова.
Выборы депутатов Государственной думы пройдут в единый день голосования 20 сентября 2026 года.
"Мы ставим прогресс на службу нашим избирателям - это большая, масштабная, непрерывная работа, которой, кстати, очень интересуются наши зарубежные коллеги. Многих из них мы увидим в России в качестве международных наблюдателей за выборами депутатов Государственной Думы, поскольку законодательство предусматривает организацию международного наблюдения на федеральных кампаниях. Уже сейчас они выражают заинтересованность и готовность принять в нем участие", - сказала глава ЦИК.
Она также особо подчеркнула, что Центральная избирательная комиссия не допустит никакого вмешательства со стороны иностранных структур в российские выборы.
Глава ЦИК Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Памфилова рассказала, какие выборы пройдут в России в 2026 году
Вчера, 08:17
 
