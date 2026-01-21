Пакистан решил присоединиться к Совету мира по Газе

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 янв - РИА Новости. Пакистан решил присоединиться к создаваемому США "Совету мира" по Газе, сообщил пакистанский МИД.
"Пакистан хотел бы объявить о своем решении присоединиться к Совету мира в рамках своих текущих усилий по поддержке реализации Плана мира в Газе в рамках резолюции 2803 Совета Безопасности ООН", - сообщило ведомство.
Там отметили, что Пакистан выражает надежду, что создание этой структуры позволит предпринять конкретные шаги по достижению постоянного прекращения огня, дальнейшему увеличению гуманитарной помощи палестинцам, а также восстановлению Газы.
"Пакистан также надеется, что эти усилия приведут к реализации права на самоопределение народа Палестины посредством заслуживающего доверия, ограниченного по времени политического процесса, соответствующего международной легитимности и соответствующим резолюциям ООН, в результате которого будет создано независимое, суверенное и территориально целостное государство Палестина на основе границ до 1967 года со столицей в Аль-Кудс (Иерусалиме - ред.)", - отметили в МИД.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.