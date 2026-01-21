https://ria.ru/20260121/otryady-2069254058.html
В Брянской области запретили раскрывать локацию добровольческих отрядов
В Брянской области запретили раскрывать локацию добровольческих отрядов - РИА Новости, 21.01.2026
В Брянской области запретили раскрывать локацию добровольческих отрядов
Информацию о месторасположении добровольческих формирований запретили публиковать в Брянской области, следует из указа губернатора Александра Богомаза,... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T10:58:00+03:00
2026-01-21T10:58:00+03:00
2026-01-21T10:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
александр богомаз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_0695eed93899acf69a1f44c6aefc8ee8.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b02379c356790b41066fbcdfb68577e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, брянская область, александр богомаз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Александр Богомаз, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Брянской области запретили раскрывать локацию добровольческих отрядов
В Брянской области запретили раскрывать местоположение добровольческих отрядов