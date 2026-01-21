Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области запретили раскрывать локацию добровольческих отрядов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:58 21.01.2026
В Брянской области запретили раскрывать локацию добровольческих отрядов
В Брянской области запретили раскрывать локацию добровольческих отрядов
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
александр богомаз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
брянская область
россия, брянская область, александр богомаз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Александр Богомаз, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ТУЛА, 21 янв – РИА Новости. Информацию о месторасположении добровольческих формирований запретили публиковать в Брянской области, следует из указа губернатора Александра Богомаза, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
С ноября 2025 года на территории региона запрещены публикация и распространение любого типа информации, позволяющей определить местонахождение военнослужащих Минобороны РФ, сотрудников ФСБ, внутренних дел, Росгвардии, центра специальной связи и информации ФСО, пожарно-спасательных подразделений МЧС России, центра специального назначения "Защита", а также вооружения и военной техники.
Согласно информации в новом документе, с 12 января 2026 года данный список дополнили сотрудниками добровольческих формирований, в состав которых также входит бригада "Барс-Брянск".
Контроль за исполнением указа лежит на заместителях губернатора – Алексее Жуке и Виталии Свинцове.
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
