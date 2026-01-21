В Москве ИИ-сервис начал выявлять остеопороз на ранних стадиях

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. ИИ-сервис для выявления остеопороза теперь диагностирует признаки заболевания на ранних стадиях в московских медучреждениях, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что это позволяет пациенту не проводить отдельное исследование, что уменьшает лучевую нагрузку. Более того, лечение можно начать раньше и снизить вероятность возникновения тяжелых переломов.