Шишкарев допускает небольшой прирост контейнерного рынка РФ в 2026 году - РИА Новости, 21.01.2026
11:31 21.01.2026
Шишкарев допускает небольшой прирост контейнерного рынка РФ в 2026 году
Оснований рассчитывать на полноценное восстановление российского контейнерного рынка в текущем году нет, хотя небольшой прирост к уровню 2025 года возможен,... РИА Новости, 21.01.2026
экономика
россия
азия
европа
сергей шишкарев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
РИА Новости
экономика, россия, азия, европа, сергей шишкарев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Россия, Азия, Европа, Сергей Шишкарев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Председатель совета директоров ГК "Дело", президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев
Председатель совета директоров ГК "Дело", президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Оснований рассчитывать на полноценное восстановление российского контейнерного рынка в текущем году нет, хотя небольшой прирост к уровню 2025 года возможен, считает основатель группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев.
"Ситуация в отрасли тяжелая у всех, особенно горячо в железнодорожном сегменте. Но с операционной точки зрения по основным параметрам мы сработали эффективно. Морские терминалы ГК "Дело" показывают результаты существенно лучше рынка… Обсудили прогнозы и планы на 2026-й. Пока, увы, нет оснований рассчитывать на полноценное восстановление рынка, хотя небольшой прирост к уровню 2025 года возможен", - сообщил Шишкарев в своем Telegram-канале.
Соответствующие вопросы обсуждались накануне на совете директоров управляющей компании "Дело". Как уточнил основатель группы компаний, в совет директоров входят представители команды самого Шишкарева и госкорпорации "Росатом".
По словам Шишкарева, предвидя подобный сценарий развития контейнерного рынка, менеджмент УК "Дело" и субхолдингов заранее разработал набор компенсирующих мер, инструментов повышения операционной эффективности и производительности труда.
"Договорились в ближайшее время совместно (акционеры и менеджмент) скорректировать и доработать ключевые задачи - с учетом видения целей акционерами. Со своей стороны обратил внимание коллег, как важно поддерживать мотивацию персонала - производственного и линейного", - отметил основатель ГК "Дело".
В показатель контейнерного рынка России включены железнодорожные перевозки, в том числе транзитные из Азии в Европу, а также перевалка груженых контейнеров в портах.
По данным "Глобал Портс" (входит в ГК "Дело"), российский рынок морской перевалки контейнеров в 2025 году снизился на 4,9%, составив 5,4 миллиона TEU.
Сергей Шишкарев - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Шишкарев: договоренности о смене главы головной компании ГК "Дело" нет
14 января, 17:55
 
