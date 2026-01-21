Шишкарев допускает небольшой прирост контейнерного рынка РФ в 2026 году

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Оснований рассчитывать на полноценное восстановление российского контейнерного рынка в текущем году нет, хотя небольшой прирост к уровню 2025 года возможен, считает основатель группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев.

"Ситуация в отрасли тяжелая у всех, особенно горячо в железнодорожном сегменте. Но с операционной точки зрения по основным параметрам мы сработали эффективно. Морские терминалы ГК "Дело" показывают результаты существенно лучше рынка… Обсудили прогнозы и планы на 2026-й. Пока, увы, нет оснований рассчитывать на полноценное восстановление рынка, хотя небольшой прирост к уровню 2025 года возможен", - сообщил Шишкарев в своем Telegram-канале.

Соответствующие вопросы обсуждались накануне на совете директоров управляющей компании "Дело". Как уточнил основатель группы компаний, в совет директоров входят представители команды самого Шишкарева и госкорпорации "Росатом".

По словам Шишкарева, предвидя подобный сценарий развития контейнерного рынка, менеджмент УК "Дело" и субхолдингов заранее разработал набор компенсирующих мер, инструментов повышения операционной эффективности и производительности труда.

"Договорились в ближайшее время совместно (акционеры и менеджмент) скорректировать и доработать ключевые задачи - с учетом видения целей акционерами. Со своей стороны обратил внимание коллег, как важно поддерживать мотивацию персонала - производственного и линейного", - отметил основатель ГК "Дело".

В показатель контейнерного рынка России включены железнодорожные перевозки, в том числе транзитные из Азии в Европу, а также перевалка груженых контейнеров в портах.