Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку
13:07 21.01.2026
Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку
2026-01-21T13:07:00+03:00
2026-01-21T13:12:00+03:00
Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев отправил правительство в отставку

© Фото : Официальный сайт Президента Республики Южная ОсетияПрезидент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев
Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : Официальный сайт Президента Республики Южная Осетия
Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев отправил правительство в отставку, временное исполнение обязанностей главы кабмина возложено на вице-премьера Дзамболата Тадтаева, передает агентство Sputnik Южная Осетия.
"Сегодня президент Алан Гаглоев подписал указ об отставке правительства", - говорится в сообщении агентства в Telegram-канале. ⁣
Сообщается, глава Южной Осетии освободил Константина Джуссоева от должности председателя правительства согласно его заявлению. ⁣
"Временное исполнение обязанностей председателя правительства Республики Южная Осетия возложено на вице-премьера Дзамболата Тадтаева. Правительству Южной Осетии поручено исполнять свои обязанности до сформирования нового правительства", - передает агентство.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
