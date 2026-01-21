Электроснабжение в Орле восстановили после ночной атаки БПЛА

"Этой ночью над Орловской областью уничтожены 9 вражеских БПЛА… в течение ночи ремонтными бригадами коммунальных служб города Орла полностью восстановлено электро- и водоснабжение домов. В настоящее время все коммунальные услуги предоставляются без сбоев", - говорится в сообщении.