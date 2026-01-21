https://ria.ru/20260121/orel-2069232309.html
Электроснабжение в Орле восстановили после ночной атаки БПЛА
Электроснабжение в Орле восстановили после ночной атаки БПЛА
Электроснабжение в Орле восстановили после ночной атаки БПЛА
Специалисты восстановили электроснабжение и водоснабжение в домах Орла после ночной атаки вражеских БПЛА, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем... РИА Новости, 21.01.2026
происшествия
орел
орловская область
андрей клычков
орел
орловская область
2026
Электроснабжение и водоснабжение в Орле восстановили после ночной атаки БПЛА