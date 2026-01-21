https://ria.ru/20260121/orban-2069425452.html
Орбан анонсировал переговоры с Трампом в Давосе
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в четверг в Давосе подпишет документ о присоединении к "Совету мира" и проведет переговоры с президентом США... РИА Новости, 21.01.2026
Орбан анонсировал переговоры с Трампом в Давосе
