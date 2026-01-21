Рейтинг@Mail.ru
Орбан анонсировал переговоры с Трампом в Давосе
20:57 21.01.2026 (обновлено: 21:03 21.01.2026)
Орбан анонсировал переговоры с Трампом в Давосе
Орбан анонсировал переговоры с Трампом в Давосе
2026
давос, виктор орбан, дональд трамп, в мире
Давос, Виктор Орбан, Дональд Трамп, В мире
Орбан анонсировал переговоры с Трампом в Давосе

Орбан заявил, что в четверг проведет переговоры с Трампом в Давосе

© AP Photo / Evan VucciВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 21 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в четверг в Давосе подпишет документ о присоединении к "Совету мира" и проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
"В четверг утром нам нужно быть в Давосе, чтобы в начищенных до блеска ботинках и выглаженных брюках встретиться с президентом Трампом и подписать документ о нашем присоединение к "Совету мира" от имени Венгрии. На сегодняшнем заседании правительства я был уполномочен подписать этот документ", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Instagram*.
По словам Орбана, после переговоров с Трампом в Давосе он отправится прямиком в Брюссель на внеочередной саммит ЕС.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
