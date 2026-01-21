Рейтинг@Mail.ru
Орбан назвал доступ Венгрии к российским нефти и газу достижением
14:45 21.01.2026
Орбан назвал доступ Венгрии к российским нефти и газу достижением
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан назвал достижением Венгрии доступ к российским нефти и газу, необходимым для функционирования страны, в холодную зиму. РИА Новости, 21.01.2026
экономика, венгрия, россия, западная европа, виктор орбан, петер сийярто, facebook, мвф, санкции в отношении россии
Орбан назвал доступ Венгрии к российским нефти и газу достижением

Премьер-министр Венгерской Республики Виктор Орбан
Премьер-министр Венгерской Республики Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 21 янв - РИА Новости. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан назвал достижением Венгрии доступ к российским нефти и газу, необходимым для функционирования страны, в холодную зиму.
"Такого холодного января у нас не было уже несколько десятилетий. Именно в такие моменты мы по-настоящему ощущаем ценность программы снижения коммунальных платежей, и какое же это достижение, что даже в сегодняшнем безумном мире у нас есть доступ к дешевой российской нефти и газу, которые необходимы стране для функционирования", - написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Россия по итогам 2025 года сократила экспорт газа в Евросоюз
9 января, 16:34
9 января, 16:34
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто ранее заявлял, что неожиданно суровые погодные условия зимой поставили страны Западной Европы на колени, а в Венгрии коллапса не случилось.
Орбан ранее заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш ранее заявил, что, по расчетам МВФ, отказ от российского газа будет стоить для Венгрии около 10 миллиардов долларов и обернется потерей более 4% ВВП.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Экс-аналитик ЦРУ оценил политику ЕС по отказу от нефти и газа из России
22 декабря 2025, 04:03
22 декабря 2025, 04:03
 
ЭкономикаВенгрияРоссияЗападная ЕвропаВиктор ОрбанПетер СийяртоFacebookМВФСанкции в отношении России
 
 
