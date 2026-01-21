Орбан назвал доступ Венгрии к российским нефти и газу достижением

БУДАПЕШТ, 21 янв - РИА Новости. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан назвал достижением Венгрии доступ к российским нефти и газу, необходимым для функционирования страны, в холодную зиму.
"Такого холодного января у нас не было уже несколько десятилетий. Именно в такие моменты мы по-настоящему ощущаем ценность программы снижения коммунальных платежей, и какое же это достижение, что даже в сегодняшнем безумном мире у нас есть доступ к дешевой российской нефти и газу, которые необходимы стране для функционирования", - написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто ранее заявлял, что неожиданно суровые погодные условия зимой поставили страны Западной Европы на колени, а в Венгрии коллапса не случилось.
Орбан ранее заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш ранее заявил, что, по расчетам МВФ, отказ от российского газа будет стоить для Венгрии около 10 миллиардов долларов и обернется потерей более 4% ВВП.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
