В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА
В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 21.01.2026
В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Самарской области, сообщило региональное МЧС. РИА Новости, 21.01.2026
самарская область
В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА
На территории Самарской области объявили опасность атаки БПЛА