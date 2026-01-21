Глава МИД Белоруссии призвал поддерживать существование ООН

МИНСК, 21 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в интервью агентству Белта заявил, что необходимо делать все, чтобы поддержать дальнейшее существование Организации Объединенных Наций вопреки заявлениям о потере авторитета ООН.

"Другой такой универсальной организации, объединяющей все страны мира, нет, поэтому нужно делать все, чтобы поддержать дальнейшее существование ООН . За ее критикой зачастую скрывается не столько стремление "разогнать" ее, сколько разочарование из-за неучастия ООН в решении тех или иных проблем", - сказал Рыженков

Белорусский министр отметил, что все члены ООН должны придерживаться принципов организации.

"ООН должна быть структурой для всех, а не для определенных политических игроков, принципы организации должны быть обязательны для выполнения всеми. Если страны коллективного Запада призывают к выполнению принципов ООН, то они должны быть готовы и сами выполнять их, чего не происходит", - сказал глава МИД Белоруссии.

По словам Рыженкова, Запад стремится поставить во главе управления системой ООН или ее основных департаментов своих людей и через них проводить свою политику. Этого нужно избегать, чтобы сохранить ООН в качестве единого механизма разрешения споров и нахождения консенсуса, как это было до развала СССР , отметил министр иностранных дел.

"Тогда (до распада СССР - ред.) ООН была в эпицентре решения всех конфликтов, сегодня - на обочине", - сказал Рыженков.

Глава белорусского ведомства добавил, что государства, которым небезразлична судьба организации, критикуют и призывают руководителей ООН к более объективной и справедливой оценке происходящих событий.