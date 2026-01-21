Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Белоруссии призвал поддерживать существование ООН - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/oon-2069355120.html
Глава МИД Белоруссии призвал поддерживать существование ООН
Глава МИД Белоруссии призвал поддерживать существование ООН - РИА Новости, 21.01.2026
Глава МИД Белоруссии призвал поддерживать существование ООН
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в интервью агентству Белта заявил, что необходимо делать все, чтобы поддержать дальнейшее существование... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T16:42:00+03:00
2026-01-21T16:42:00+03:00
белоруссия
максим рыженков
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2021998830_0:125:3212:1931_1920x0_80_0_0_ef3029879137a570f47f4845ab59da59.jpg
https://ria.ru/20260120/tramp-2069176181.html
https://ria.ru/20260121/mir-2069273705.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2021998830_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_c90a52b0de9b71cb3b70d2d32c18158b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, максим рыженков, оон
Белоруссия, Максим Рыженков, ООН
Глава МИД Белоруссии призвал поддерживать существование ООН

Глава МИД Белоруссии Рыженков считает необходимым сохранить ООН

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМаксим Рыженков
Максим Рыженков - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Максим Рыженков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 21 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в интервью агентству Белта заявил, что необходимо делать все, чтобы поддержать дальнейшее существование Организации Объединенных Наций вопреки заявлениям о потере авторитета ООН.
"Другой такой универсальной организации, объединяющей все страны мира, нет, поэтому нужно делать все, чтобы поддержать дальнейшее существование ООН. За ее критикой зачастую скрывается не столько стремление "разогнать" ее, сколько разочарование из-за неучастия ООН в решении тех или иных проблем", - сказал Рыженков.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп обвинил ООН в бездействии при урегулировании мировых конфликтов
20 января, 22:53
Белорусский министр отметил, что все члены ООН должны придерживаться принципов организации.
"ООН должна быть структурой для всех, а не для определенных политических игроков, принципы организации должны быть обязательны для выполнения всеми. Если страны коллективного Запада призывают к выполнению принципов ООН, то они должны быть готовы и сами выполнять их, чего не происходит", - сказал глава МИД Белоруссии.
По словам Рыженкова, Запад стремится поставить во главе управления системой ООН или ее основных департаментов своих людей и через них проводить свою политику. Этого нужно избегать, чтобы сохранить ООН в качестве единого механизма разрешения споров и нахождения консенсуса, как это было до развала СССР, отметил министр иностранных дел.
"Тогда (до распада СССР - ред.) ООН была в эпицентре решения всех конфликтов, сегодня - на обочине", - сказал Рыженков.
Глава белорусского ведомства добавил, что государства, которым небезразлична судьба организации, критикуют и призывают руководителей ООН к более объективной и справедливой оценке происходящих событий.
"Почти все международные организации выстроены на тех же принципах, что и ООН, - невмешательство во внутренние дела, уважение суверенитета других стран, решение вопросов путем диалога. Если ООН будет оставаться в плену тех стран, которые, манипулируя международной повесткой, через ООН решают свои страновые вопросы, то другие, альтернативные организации будут более эффективны в решении вопросов как минимум своего региона", - считает министр.
Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Бербок рассказала, из-за чего мир находится на переломном этапе
Вчера, 12:06
 
БелоруссияМаксим РыженковООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала