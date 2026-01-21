Глава МИД Белоруссии призвал поддерживать существование ООН

МИНСК, 21 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в интервью агентству Белта заявил, что необходимо делать все, чтобы поддержать дальнейшее существование Организации Объединенных Наций вопреки заявлениям о потере авторитета ООН.
"Другой такой универсальной организации, объединяющей все страны мира, нет, поэтому нужно делать все, чтобы поддержать дальнейшее существование ООН. За ее критикой зачастую скрывается не столько стремление "разогнать" ее, сколько разочарование из-за неучастия ООН в решении тех или иных проблем", - сказал Рыженков.
Белорусский министр отметил, что все члены ООН должны придерживаться принципов организации.
"ООН должна быть структурой для всех, а не для определенных политических игроков, принципы организации должны быть обязательны для выполнения всеми. Если страны коллективного Запада призывают к выполнению принципов ООН, то они должны быть готовы и сами выполнять их, чего не происходит", - сказал глава МИД Белоруссии.
По словам Рыженкова, Запад стремится поставить во главе управления системой ООН или ее основных департаментов своих людей и через них проводить свою политику. Этого нужно избегать, чтобы сохранить ООН в качестве единого механизма разрешения споров и нахождения консенсуса, как это было до развала СССР, отметил министр иностранных дел.
"Тогда (до распада СССР - ред.) ООН была в эпицентре решения всех конфликтов, сегодня - на обочине", - сказал Рыженков.
Глава белорусского ведомства добавил, что государства, которым небезразлична судьба организации, критикуют и призывают руководителей ООН к более объективной и справедливой оценке происходящих событий.
"Почти все международные организации выстроены на тех же принципах, что и ООН, - невмешательство во внутренние дела, уважение суверенитета других стран, решение вопросов путем диалога. Если ООН будет оставаться в плену тех стран, которые, манипулируя международной повесткой, через ООН решают свои страновые вопросы, то другие, альтернативные организации будут более эффективны в решении вопросов как минимум своего региона", - считает министр.