https://ria.ru/20260121/omsk-2069324004.html
В Омске женщину осудили за кражу 13 миллионов рублей у детей-сирот
В Омске женщину осудили за кражу 13 миллионов рублей у детей-сирот - РИА Новости, 21.01.2026
В Омске женщину осудили за кражу 13 миллионов рублей у детей-сирот
Жительницу Омска, которая похитила у детей-сирот 13 миллионов рублей, приговорили к 6 годам колонии общего режима, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T14:59:00+03:00
2026-01-21T14:59:00+03:00
2026-01-21T14:59:00+03:00
происшествия
омск
россия
омская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20260120/omsk-2069152526.html
омск
россия
омская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск, россия, омская область
Происшествия, Омск, Россия, Омская область
В Омске женщину осудили за кражу 13 миллионов рублей у детей-сирот
Жительницу Омска осудили на 6 лет за кражу у детей-сирот 13 миллионов рублей
ОМСК 21 янв - РИА Новости.
Жительницу Омска, которая похитила у детей-сирот 13 миллионов рублей, приговорили к 6 годам колонии общего режима, сообщили
РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
Следователи выяснили, что 2017 по 2023 год 58-летняя женщина под предлогом оказания помощи знакомилась с воспитанниками детдомов и, войдя к ним в доверие, после выпуска из интернатов предлагала пожить в съемной квартире. Она получала доступ к банковским счетам сирот и похищала у них деньги. Так она присвоила почти 13 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".
"После совершения преступлений подсудимая пыталась скрыться, но была задержана. По инициативе следствия обвиняемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сообщили в пресс-службе.
На суде женщина частично признала вину.