В Омске женщину осудили за кражу 13 миллионов рублей у детей-сирот

Следователи выяснили, что 2017 по 2023 год 58-летняя женщина под предлогом оказания помощи знакомилась с воспитанниками детдомов и, войдя к ним в доверие, после выпуска из интернатов предлагала пожить в съемной квартире. Она получала доступ к банковским счетам сирот и похищала у них деньги. Так она присвоила почти 13 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".