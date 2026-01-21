Рейтинг@Mail.ru
Анализ на сердечно-сосудистые риски стал доступен россиянам по ОМС - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:47 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/oms-2069204045.html
Анализ на сердечно-сосудистые риски стал доступен россиянам по ОМС
Анализ на сердечно-сосудистые риски стал доступен россиянам по ОМС - РИА Новости, 21.01.2026
Анализ на сердечно-сосудистые риски стал доступен россиянам по ОМС
Анализ на определение уровня липопротеина (а) в крови, который говорит о сердечно-сосудистых рисках, стал бесплатным по ОМС в рамках диспансеризации, следует из РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T04:47:00+03:00
2026-01-21T04:47:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766284646_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1dce8a6a935e1612ea05da6c4b52864b.jpg
https://ria.ru/20260112/medpomosch-2067398212.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766284646_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b402e17b0947b96aac1f261123b70d33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Анализ на сердечно-сосудистые риски стал доступен россиянам по ОМС

РИА Новости: анализ на сердечно-сосудистые риски стал доступен россиянам по ОМС

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПолис обязательного медицинского страхования
Полис обязательного медицинского страхования - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Полис обязательного медицинского страхования. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Анализ на определение уровня липопротеина (а) в крови, который говорит о сердечно-сосудистых рисках, стал бесплатным по ОМС в рамках диспансеризации, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Так, россияне в возрасте 18-40 лет смогут один раз бесплатно сдать анализ на определение уровня липопротеина (а) в крови. Его повышенная концентрация может сигнализировать об увеличенных рисках патологии коронарных сосудов, инфаркта миокарда и инсульта. Так как уровень липопротеина (а) определяется преимущественно генетикой, он считается важным фактором риска раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Также россияне могут получить оценку липидного профиля (общий холестерин; холестерин липопротеидов высокой, низкой и очень низкой плотности; триглицериды). Так, в возрасте 18-39 лет это можно сделать один раз в шесть лет, а с 40 лет и старше - один раз в три года.
Врач показывает снимок УЗИ на экране планшета - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В России расширили список методов высокотехнологичной медпомощи по ОМС
12 января, 16:11
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала