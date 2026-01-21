Рейтинг@Mail.ru
09:00 21.01.2026
В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения
В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения
казань, нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новый год
Казань, Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новый год
В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения

Самолет над международным аэропортом "Казань". Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнекамска в Татарстане, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Казань, Нижнекамск (Бегишево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
