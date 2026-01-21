https://ria.ru/20260121/ogranicheniya-2069221013.html
В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнекамска в Татарстане, сообщила Росавиация. РИА Новости, 21.01.2026
