04:33 21.01.2026
В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T04:33:00+03:00
2026-01-21T04:33:00+03:00
сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
сочи
сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Росавиация: в аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Самолеты в Международном аэропорту "Сочи"
Самолеты в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Самолеты в Международном аэропорту "Сочи". Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
СочиФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Заголовок открываемого материала