"Очень скоро": в Киеве забили тревогу из-за происходящего в Одессе
06:33 21.01.2026 (обновлено: 07:07 21.01.2026)
"Очень скоро": в Киеве забили тревогу из-за происходящего в Одессе
Порты Одессы скоро будут парализованы из-за политики местных властей, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. РИА Новости, 21.01.2026
в мире
одесса
украина
киев
владимир зеленский
олег соскин
одесса
украина
киев
в мире, одесса, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин
В мире, Одесса, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин
"Очень скоро": в Киеве забили тревогу из-за происходящего в Одессе

Соскин предупредил, что порты Одессы будут парализованы

CC BY-SA 4.0 / Posterrr / Памятник поэту А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе
Памятник поэту А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
CC BY-SA 4.0 / Posterrr /
Памятник поэту А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Порты Одессы скоро будут парализованы из-за политики местных властей, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«
"Очень скоро к вам вообще не будут корабли заходить. Уже боятся заходить. Идет полное разрушение Одессы", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Очередной ад": депутат Рады рассказал, что Зеленский натворил в Одессе
Вчера, 00:35
Политолог связал происходящие в городе события с тем, что местная власть слишком лояльна Владимиру Зеленскому и поддерживает все его решения, начиная с увольнения мэра Геннадия Труханова. По словам Соскина, у этих людей нет горизонта планирования, а есть только одна задача — освоить как можно больше денег из бюджета.
Владимир Зеленский 14 октября лишил Труханова гражданства Украины. Тот заявил, что намерен обжаловать решение о лишении его гражданства в суде. Он также сказал, что не собирается уезжать с Украины и из Одессы. До этого он говорил о намерении главы киевского режима лишить его гражданства из-за якобы наличия российского паспорта, при этом наличие гражданства России он отрицал. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо высказывал предположение, что настоящая причина лишения Труханова украинского гражданства было стремление Зеленского установить полный контроль над финансовыми потоками города, включая доходы от контрабанды.
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"Все чаще". Произошедшее в Одессе вызвало панику на Украине
19 января, 19:52
 
В миреОдессаУкраинаКиевВладимир ЗеленскийОлег Соскин
 
 
