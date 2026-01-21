МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Порты Одессы скоро будут парализованы из-за политики местных властей, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Очень скоро к вам вообще не будут корабли заходить. Уже боятся заходить. Идет полное разрушение Одессы", — сказал он.
Политолог связал происходящие в городе события с тем, что местная власть слишком лояльна Владимиру Зеленскому и поддерживает все его решения, начиная с увольнения мэра Геннадия Труханова. По словам Соскина, у этих людей нет горизонта планирования, а есть только одна задача — освоить как можно больше денег из бюджета.
Владимир Зеленский 14 октября лишил Труханова гражданства Украины. Тот заявил, что намерен обжаловать решение о лишении его гражданства в суде. Он также сказал, что не собирается уезжать с Украины и из Одессы. До этого он говорил о намерении главы киевского режима лишить его гражданства из-за якобы наличия российского паспорта, при этом наличие гражданства России он отрицал. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо высказывал предположение, что настоящая причина лишения Труханова украинского гражданства было стремление Зеленского установить полный контроль над финансовыми потоками города, включая доходы от контрабанды.
