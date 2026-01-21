Очевидец рассказал об обрушении части здания в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 21 янв - РИА Новости. Очевидец частичного обрушения торгового центра в Новосибирске Герман Золотухин рассказал РИА Новости, что находился на первом этаже здания, когда раздался грохот.

"Я только до кассы дошел. Я был на первом этаже. Загрохотало, показалось, что падает снег с крыши большими кусками. Мы в окно повернулась - там падает не только снег, но и куски фасада, одежда посыпалась", - рассказал мужчина.

По его словам, сначала никто не понял, что происходит.

"А когда уже разбились стекла, упал подвесной потолок, стало немного страшно. Паники не было, люди начали спокойно выходить. Все обрушилось, и тишина. Выходили уже по кучам мусора этого", - рассказал он.