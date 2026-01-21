Рейтинг@Mail.ru
Очевидец рассказал об обрушении части здания в Новосибирске
14:52 21.01.2026
Очевидец рассказал об обрушении части здания в Новосибирске
2026
Очевидец рассказал об обрушении части здания в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 21 янв - РИА Новости. Очевидец частичного обрушения торгового центра в Новосибирске Герман Золотухин рассказал РИА Новости, что находился на первом этаже здания, когда раздался грохот.
"Я только до кассы дошел. Я был на первом этаже. Загрохотало, показалось, что падает снег с крыши большими кусками. Мы в окно повернулась - там падает не только снег, но и куски фасада, одежда посыпалась", - рассказал мужчина.
В Новосибирске после обрушения крыши здания организовали горячую линию
По его словам, сначала никто не понял, что происходит.
"А когда уже разбились стекла, упал подвесной потолок, стало немного страшно. Паники не было, люди начали спокойно выходить. Все обрушилось, и тишина. Выходили уже по кучам мусора этого", - рассказал он.
Обрушение конструкций кровли на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло в Новосибирске на улице Наумова. Уже сообщалось о двух пострадавших и еще двоих, которых спасатели вытащили из-под завалов и передали медикам. Спасатели проводят минуты тишины.
