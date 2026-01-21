https://ria.ru/20260121/obyski-2069316322.html
У министра транспорта Кубани прошли обыски
У министра транспорта Кубани прошли обыски - РИА Новости, 21.01.2026
У министра транспорта Кубани прошли обыски
Обыски в связи с контрактами на обслуживание дорог прошли у министра транспорта Краснодарского края Алексея Переверзева, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T14:35:00+03:00
2026-01-21T14:35:00+03:00
2026-01-21T14:40:00+03:00
происшествия
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069318036_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_a34d575d874a87fded411a1a9b90bb21.jpg
https://ria.ru/20260120/kuban-2069110930.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069318036_194:0:1094:675_1920x0_80_0_0_3fa15fd52cd9c2d5807855ce6df4aa15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
У министра транспорта Кубани прошли обыски
У министра транспорта Краснодарского края Переверзева прошли обыски