14:35 21.01.2026 (обновлено: 14:40 21.01.2026)
Краснодарский край
У министра транспорта Кубани прошли обыски

© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяМинистр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 21 янв - РИА Новости. Обыски в связи с контрактами на обслуживание дорог прошли у министра транспорта Краснодарского края Алексея Переверзева, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Обыски прошли у Алексея Переверзева", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что мероприятия связаны с контрактами на обслуживание дорог.
