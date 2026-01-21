https://ria.ru/20260121/obyski-2069316095.html
У министра транспорта Кубани прошли обыски
РИА Новости. ОБЫСКИ ПО КОНТРАКТАМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОРОГ ПРОШЛИ У МИНИСТРА ТРАНСПОРТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, СООБЩИЛИ РИА НОВОСТИ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ РИА Новости, 21.01.2026
происшествия
Новости
