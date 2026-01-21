НАБУ предъявило обвинения экс-замглавы офиса Зеленского

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что предъявило обвинения экс-замглавы офиса Владимира Зеленского в хищении средств на 3,2 миллиона долларов.

Ведомство не сообщает имя экс-замглавы офиса Зеленского. Однако, по данным украинского депутата Ярослава Железняка, прокомментировавшего ситуацию в своем Telegram-канале, речь идет о Ростиславе Шурме, занимавшем указанный пост с 2021 по 2024 год.