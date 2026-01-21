Рейтинг@Mail.ru
НАБУ предъявило обвинения экс-замглавы офиса Зеленского
14:17 21.01.2026 (обновлено: 14:43 21.01.2026)
НАБУ предъявило обвинения экс-замглавы офиса Зеленского
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что предъявило обвинения экс-замглавы офиса Владимира Зеленского в хищении средств на 3,2 миллиона...
НАБУ предъявило обвинения экс-замглавы офиса Зеленского

НАБУ предъявило обвинения в хищении экс-замглавы офиса Зеленского Шурме

Сотрудник НАБУ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : НАБУ
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что предъявило обвинения экс-замглавы офиса Владимира Зеленского в хищении средств на 3,2 миллиона долларов.
"НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили схему хищения средств, предназначенных для выплат по "зеленому" тарифу... По делу девять подозреваемых. Среди них - экс-замруководителя офиса (Зеленского -ред.) и бывший член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ.
Юлия Тимошенко в суде - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Тимошенко назвала имя депутата из партии Зеленского, который сдал ее НАБУ
16 января, 15:50
Ведомство не сообщает имя экс-замглавы офиса Зеленского. Однако, по данным украинского депутата Ярослава Железняка, прокомментировавшего ситуацию в своем Telegram-канале, речь идет о Ростиславе Шурме, занимавшем указанный пост с 2021 по 2024 год.
Как уточнили в ведомстве, еще до вхождения Запорожской области в состав России, подозреваемые организовали схему по поставкам Украине электроэнергии от солнечных электростанций, расположенных на подконтрольной России части части региона. Уже после вхождения региона в состав РФ, злоумышленники получали из украинского бюджета средства за электроэнергию, которую они не поставляли, от электростанций, которые они не контролировали. Общая сумма ущерба оценивается в 141,3 миллиона гривен или более 3,2 миллиона долларов. Действия подозреваемых квалифицировали по статьям о присвоении имущества с использованием служебного положения и о легализации указанного имущества.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Херсоне и Одессе считают, что НАБУ расчищает путь к власти для Залужного
18 января, 09:18
 
