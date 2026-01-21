Рейтинг@Mail.ru
Россия ожидает данные о состоявшихся между США и ЕС обсуждениях по Украине - РИА Новости, 21.01.2026
13:10 21.01.2026 (обновлено: 13:21 21.01.2026)
Россия ожидает данные о состоявшихся между США и ЕС обсуждениях по Украине
Россия ожидает данные о состоявшихся между США и ЕС обсуждениях по Украине - РИА Новости, 21.01.2026
Россия ожидает данные о состоявшихся между США и ЕС обсуждениях по Украине
Москва рассчитывает своевременно получить всю информацию об обсуждениях по Украине, состоявшихся между США и ЕС и между украинцами и европейцами, заявил... РИА Новости, 21.01.2026
евросоюз, украина, россия, сша, дмитрий песков, москва
Евросоюз, Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Москва
Россия ожидает данные о состоявшихся между США и ЕС обсуждениях по Украине

Песков: Москва рассчитывает получить всю информацию об обсуждениях по Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Москва рассчитывает своевременно получить всю информацию об обсуждениях по Украине, состоявшихся между США и ЕС и между украинцами и европейцами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков заявил, что в вопросе украинского урегулирования важно, чтобы Москва получила всю информацию о тех обсуждениях, которые по разным вопросам велись между американцами и европейцами, между украинцами и европейцами. Важно получить эту информацию и важно услышать те предложения, которые в этой связи делаются.
"Рассчитываем своевременно ее получить", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Вопросы по Украине обсуждаются в закрытом режиме, заявил Песков
